„Na začátku utkání nám vyšel vstup do zápasu, byli jsme lepší a dali i gól, což nám pomohlo. Do poločasu jsme přidali ještě dva góly a soupeř pomalu odpadl,“ vrací se k utkání záložník Unionu Patrik Vintr.

Třemi góly se blýskl Matěj Herejt. „Nejdůležitější byl asi jeho gól na 2:0, která nás ještě víc uklidnil,“ řekl Vintr, který se sám zapsal do střeleckého zápasu: „Byl to gól na 5:1, kdy mi dával ze strany balón Fulda (Fulín), já si to zpracoval a uklidil po zemi k tyči. To už bylo takové symbolické. Mám radost, poslední zápasy nám celkem vychází.“

Blíží se konec soutěže a Union figuruje na čtvrtém místě E skupiny I. B třídy. Své postavení budou Cerhovice hájit v sobotu v Letech, hraje se od 17 hodin. „Myslím si, že za čtvrté místo budeme všichni rádi. Utekla nám první polovina soutěže a teď už se to špatně dotahuje,“ dodal Patrik Vintr.