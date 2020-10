Je to vaše první sezona na lavičce. Byl jste před jejím začátkem nějak nervózní?

Trochu nervózní jsem byl, ale mám kolem sebe skvělé asistenty, kteří mi opravdu hodně pomáhají, a za to jim patří velké poděkování!

Kdo všechno tvoří realizační tým a jak je široký kádr týmu?

V realizačním týmu jsou Michal Obdržálek, Richard Bogdanov a Stanislav Bogdanov. Kádr A mužstva je sedmnáct až osmnáct lidí. Když je potřeba, tak pomohou i hráči z B týmu a za jejich přístup bych jim chtěl taky poděkovat.

Jednou jste musel dokonce nastoupit, jak k tomu došlo?

Před zápasem se Sedlčany nebylo pár kluků úplně fit, taky tam byl z předešlého zápasu disciplinární trest, tak jsem taky musel do kopaček (úsměv).

Je odehráno osm kol, máte čtyři výhry a čtyři prohry. Jste spokojení?

Měli jsme tam dva až tři zápasy, ze kterých šlo vytěžit víc, ale převládá určitě spokojenost.

V posledním odehraném kole jste prohráli v Milíně. Jsou aspirantem na postup?

Milín má kvalitní kádr, jestli to bude na postup, to ještě těžko odhadovat, ale myslím, že v první trojce určitě bude.

Zatím jste sehráli jedno derby, a to úspěšně s béčkem Králova Dvora. Jak jste výhru slavili?

Po vítězném derby byla oslava veliká až dlouho do noci (smích). To tady umíme moc dobře (pobaveně).

Čeká vás ještě derby s Cerhovicemi. Myslíte, že se odehraje ještě na podzim a jak se na duel s Unionem těšíte?

Byl bych moc rád, aby se derby s Cerhovicemi ještě letos odehrálo, ale už tomu moc nevěřím, když vidím co se děje. Jinak na zápas s Cerhovicemi se určitě těší všichni. Hráči se mezi sebou znají a navíc se Cerhovicím letos daří. Je to derby a budeme chtít určitě uspět! Hlavně, ať už můžou přijít i diváci, bez nich to není ono.

Jak jste se připravovali, když to ještě šlo a jaké jsou pokyny pro hráče teď, když se dá vlastně jen běhat po lesích?

Dokud to ještě šlo, tak jsme trénovali i po skupinách. Teď věřím, že kluci k tomu přistupují zodpovědně a dávají si pravidelně individuál (usmívá se).

Na závěr ještě horká kauza. Měla by se svolat mimořádná valná hromada nebo jít podle plánu a začít od okresních volebních hromad?

Podle mého názoru by se měl vyčistit celý český fotbal odspoda až úplně nahoru!