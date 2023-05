Před týdnem porazil vedoucí celek A skupiny I.A třídy Chlumec v derby poslední Králův Dvůr B 3:0. V pátek hrají oba celky opět.

I.A třída: Kralupy - Králův Dvůr B 3:0 | Foto: ilustrační Denik.cz

„Určitě nehráli jako poslední celek. Jsou mladým týmem, který běhá, a to nikdy není příjemné,“ uvedl chlumecký David Soukup, který přidal svůj postřeh: „Jako derby jsem to já ale určitě nebral. Pár kluků od nich určitě znám, ale to je běžné takhle z okolí.“

Chlumec vedl o půli 1:0. „První gól byl z nepříjemné střely Vaška Bláhy, kterou dorážel Juny (Jiří Junek). Druhy gól po obrátce už měl na svědomí Venca, když si poradil v osobním souboji s obráncem a pak proměnil tváří v tvář gólmanovi,“ popsal dva góly Soukup, který přišel na hřiště v 52. minutě: „Hosté určitě byli nepříjemný soupeř, ale do nějaké velké šance se nedostali. My jsme udrželi čisté konto, což je pro tým vždy dobře, hlavně pro našeho nového gólmana (David Vostárek).“

Sám přidal v poslední minutě třetí gól. „Můj gól padl po krásné individuální akci u praporku, kdy si Erik poradil s obránci, dal mi to na zadní tyč na hlavičku a já střílel hlavou do protipohybu gólmana,“ měl důvod k úsměvu David Soukup, který zatím myšlenky směrem k postupu oddaluje: „Nijak extra to nevnímáme. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát a postup je jen krásný bonus.“

Béčko Králova Dvora hostí už v pátek od půl šesté celek Kosoře, o půlhodinu později vyběhne Chlumec na hřiště v Unhošti, kde je přivítá béčko SK Kladno.