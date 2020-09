Po úvodních zápasech potřebovali body ke klidu spíše domácí, kteří před derby s béčkem Králova Dvora měli na svém kontě nulu. „Na zápas jsme se připravovali jako na každý jiný. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř i bez posílení z jejich A týmu. Kluci k zápasu přistoupili zodpovědně a hlavně první poločas splnil to, co jsme si řekli v kabině,“ uvedl trenér Tlustice Pavel Jirovský.

Do vedení poslal jeho tým Jirouch, který nachytal na švestkách gólmana Hosnédla, jemuž míč proklouzl mezi nohama. „Hodně nám pomohlo, že jsme dali první gól a spadla z nás nervozita,“ podotkl v této sezoně novic na trenérské lavičce. Společně s dalšími si oddechl poté, co brankáři Sklenářovi proklouzl míč mezi rukama, ale hosté míč nedokázali usměrnit do sítě.

Hosty hodně větral Badarau, který posunul skóre dvěma zásahy na 3:0. „Badarau je pro nás důležitý hráč. Když chodí poctivě trénovat, tak umí být rozdílovým hráčem,“ řekl Jirovský.

Před půlí rezerva Králova Dvora po úniku, který následoval po promarněném rohu domácích, zásluhou Rešla snížila. „O přestávce jsme si hlavně říkali, že budeme hrát pořád zodpovědně jako na začátku utkání, ale bohužel druhý poločas byl z naší strany horší,“ přiznal domácí trenér. Zlepšený výkon béčka Cábelíků korunoval sedmnáct minut před koncem Bican. „Po snížení na 3:2 nás ještě soupeř dostal pod tlak, ale do vážnější šance už se nedostal. Naše protiútoky už si jejich obrana také pohlídala,“ dodal tlustický kouč.

Na derby se přišlo podívat vcelku dost příznivců fotbalu. „Diváků přišlo opravdu hodně, našim fanouškům chci poděkovat za skvělé povzbuzování a věřím, že teď už budou body pravidelně přibývat,“ pousmál se Pavel Jirovský, který dodal: „Se třemi body jsme samozřejmě spokojení, ale pořád máme na čem pracovat.“

Tlustice – Králův Dvůr B 3:2 (3:1)

Branky: 19. Jirouch, 27. a 32. Badarau - 45. Rešl, 73. Bican. Rozhodčí: Čechmánek, Polák, Hlavnička. ŽK: Jirouch, Ungr J., Žalud – Bastl. Diváků: 120.

SK Tlustice: Sklenář, Šoch (46. Jelen), Keckstein, Žalud, Turek, Ungr J., Lenkvík, Badarau (81. Stanka), Spousta, Jirouch (65. Leva), Ségl (88. Ungr P.). Trenér: Jirovský.

FK Králův Dvůr B: Hosnédl, Bican, Černý J., Sýkora (37. Matoušek), Bastl, Janků, Dochtor (16. Podroužek), Rešl, Bíb, Svoboda (58. Hoch), Krupa (80. Vydra). Trenér: Novák A.