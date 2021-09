/ROZHOVOR/ Dva dny trvaly oslavy stoletého trvání fotbalu ve Zdicích. V jeho rámci museli hráči Olympie zvládnout mistrovské utkání I.A třídy ve Vestci, kde prohráli 2:5. Po něm se už mohli vrhnout do víru oslav. Na dotazy Deníku odpovídal sekretář klubu Michael Macourek.

Oslavy 100 let fotbalu ve Zdicích. | Foto: Karel Hrdlička a FK Olympie Zdice

Začněme nejdříve áčkem, které prohrálo ve Vestci. V první půli jste se drželi, ale domácí rozhodli ve druhém dějství. Mohli jste nějak dospět k bodu nebo to bylo bez šance?

Oproti vítěznému utkání ve Voticích jsme byli dost oslabení. Ve Vestci jsme opět měli špatný úvod utkání. Soupeř byl první půlhodinu jednoznačně lepší. Pak se hra postupně vyrovnávala. Když už jsme byli blízko vyrovnání, přišla bohužel čtvrtá branka domácích z protiútoku. To byl rozhodující moment. Utkání se nám nepovedlo herně ani výsledkově. Nyní nás čeká po dvou zápasech domácí utkání, a to rovnou derby s Chlumcem. Budeme chtít rozhodně uspět.