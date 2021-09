Ti zdolali v krajském přeboru před týdnem béčko Vlašimi 2:1. „Hosté přijeli posíleni o čtyři hráče A mužstva a bylo to hodně znát. Bylo to patrné hlavně z pohybu, souhry a důrazu,“ řekl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Od začátku to bylo hodně běhavé utkání. „Popravdě jsme s nimi nechtěli příliš závodit, ale někdy jsme se nechali unést a hlavně ve druhé půli to bylo nahoru dolů. Na druhou stranu se utkání muselo líbit divákům, alespoň takové byly ohlasy po utkání,“ uvedl Nesnídal.

„Byla neděle 6. září 2020, A mužstvo FK Komárov hrálo ve Vlašimi proti tamnímu béčku a Komárov zvítězil ve Vlašimi 2:1, obě branky tehdy vstřelil Michal Pužík. Téměř po roce později, v sobotu 18. září 2021 A mužstvo FK Komárov nyní béčko Vlašimi na svém hřišti hostilo a zvítězilo stejným výsledkem 2:1, no a obě branky vítězů dal znovu Michal Pužík,“ postřehl komárovský funkcionář Michal Franc.

Je to tak, nejprve Pužík otevřel skóre, hosté stačili vyrovnat, ale domácí kanonýr se trefil podruhé hned na začátku druhého dějství a jeho střela byla vítězná. „První z trestného kopu trefil fantasticky, při penaltě měl trochu štěstí, že byl míč prudký a prošel Vágnerovi pod tělem. Ale oba platí stejně a máme tři body,“ byl spokojen domácí kouč.

Zápas byl napínavý až do konce. „Když hosté v první půli vyrovnali, trochu to s námi zamávalo a byl jsem rád, že nerozhodný stav vydržel do poločasu. Ve druhé půli jsme chtěli hrát spíš na brejky, což se dařilo a přicházely i šance, ale jsme s proměňováním trochu na štíru. Když jsme se ujali znovu vedení, vlilo nám to novou energii a rvali jsme se příkladně o každý balón. Hosté se nechali trochu rozhodit a jeden dokonce dostal červenou kartu. Potom už jsem věřil, že budeme bodovat. Tak, jak jsme bojovali proti velice kvalitnímu soupeři, bych si přál i do dalších zápasů. Jsou to pro nás velmi důležité body,“ dodal Miroslav Nesnídal.

Trenér však musel v úterý skousnout porážku ve druhém kole středočeského poháru, když jako obhájce nastoupil Komárov v Milíně a podlehl mu 0:3. Hosté nastoupili ve velmi kombinované sestavě s několika hráči z béčka a nabídli Milínu několik šancí, které nakonec domácí proměnili v postup.

„Je to z námi, musíme se teď dobře připravit na následující dva zápasy, kterou jdou v rychlém sledu za sebou a nejsme na tom po zdravotní stránce moc dobře,“ zauvažoval kouč Komárova na cestě z Milína.

Komárov hraje v neděli od 16:30 v Nymburce a hned v úterý přivítá doma ve stejném čase Poděbrady.