Dva sestupy po sobě a následný exodus hráčů na jiné adresy. Fotbalový klub Český lev - Union Beroun kvůli tomu prožil hodně krušné léto, ale i v časech zlých se mu vyplatilo nesedět s rukama v klíně. Nová sezona se jednoznačně nese v duchu zastavení dalšího pádu, byť A tým čeká i v I. A třídě ostrá konkurence. Ukázala to i první porážka na hřišti nováčka ze Sedlece-Prčic, ale naštěstí následovala jasná výhra nad Nelahozevsí. O ní, ale hlavně o zmíněných změnách v klubu vyprávěl jeho šéf a aktuálně i kouč áčka Martin Pech.

Martin Pech a Denis Aliagič. | Foto: archiv

Prožili jste v áčku dost krušné léto, kdy řada hráčů odešla pryč. Bylo to kvůli sestupu, nebo nebyla v kabině ideální atmosféra, co jim přesně vadilo, když vám odchody hlásili?

Co se letních odchodů týká, tak jen Břížďala hraje v Komárově divizní soutěž a brankář Šebek si nakonec vybral za své další působiště přeborový Chlumec. Zbylí hráči odešli hrát I.B třídy a okresní přebor. Takže ano, dva sestupy v řadě za sebou jasně signalizují dlouhodobější výkonnostní propad. A ohledně důvodů odchodů? Asi se nedá paušalizovat. Větší část těch hráčů tady vyrostla od přípravky až do současnosti. Byli zde tedy přes 20 let a další část třeba v součtu 15 let. Prožili tady lepší i horší časy. A někdy se prostě cesty rozejdou, aby se třeba zase v budoucnu v nějaké pozici do Berouna vrátili.

Zkoušel jste některé z nich přemluvit, aby zůstali?

Ono v základu co hráč, to jiný příběh. Někteří odešli z klubu na trvalý přestup skrz volný okno, další zvolili formu tzv. dočasného přestupu nebo dostali v jiném klubu profesionální smlouvu. S těmi, co stále zůstávají kmenovými hráči ČLU Beroun, jsme ladili během léta jejich dočasné přestupy a tak víme, jaké podmínky v těch klubech mají. A když zjistíte, že mají v okresním přeboru více peněz než leckteří hráči v ČFL v sousedním Králově Dvoře, tak je ani přemlouvat moc nezkoušíte…

Jak jste si poradili s doplněním kádru?

Kdo sleduje ČL-U Beroun dlouhodobě tak ví, že i v divizních sezónách za klub nastupovali skoro pouze odchovanci klubu. Vybudovaná klubová mládežnická struktura je tady doopravdy robustní, takže hlavní proud doplnění kádru pro A i B tým šel tímto směrem. Z venku jsme áčko doplnili jen navrátilcem Danem Hájkem, z AFK Loděnice přišel talentovaný mladík Tomáš Husák a ze zaniklé Modré obránce Petr Tvrz.

Na druhou stranu víme, kolik hráčů jsme potřebovali zajistit pro A tým v minulé sezóně, takže vnímáme pozorně konec přestupového okna a určitě ještě nevylučujeme příchod dalších hráčů na rozšíření kádru.

Držáci typu Marka Horela zůstali, jste rád aspoň za to?

Určitě ano. Hrát jenom s mladými hráči by nám nestačilo, takže oni jsou takovou zkušenou osou mužstva. Zatím na nich vidím velkou chuť a elán, takže věřím, že se jim budou vyhýbat zranění a mladí hráči budou vedle nich výkonnostně růst.

Ani I. A třída nebude pro Beroun a další kluby procházka růžovou zahradou, konkurence je také zde silná. Jak máte tuhle soutěž zmapovánu?

Nemáme ji zmapovánu vůbec. I po sestupu z přeboru jsme ale všechny letní přípravné zápasy odehráli s přeborovými týmy, včetně Tochovic, ktueré zahájily ročník výborně. Takže i kdyby měla A třída přeborovou úroveň, jsme na to myslím připraveni.

Zahájili jste venkovní prohrou v Sedleci, ale teď máte premiérové vítězství s Nelahozevsí. Jak se rodilo a pomůže atmosféře v týmu?

Především litujeme té venkovní prohry, která byla z našeho pohledu hodně zbytečná. Domácí výhra s Nelahozevsí nám určitě pomůže a hráčům posílí sebevědomí. Vítězství se ve velkém vedru nerodilo snadno, ale hráči vidí, že při dodržování určitých principů a při patřičném nasazení budou na konci zápasu odměněni. Musíme jít takto dál a postupně se ještě zlepšovat.