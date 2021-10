S Libušínem se všeobecně čekalo lehké a vítězné utkání, splnilo se to?

Já jsem osobně lehké utkání po zkušenostech z minulých vzájemných zápasů nečekal. S Libušínem jsme to měli vždycky těžké a hrály se vyrovnané partie. Že to nakonec takhle dopadlo, mě překvapilo. V okamžiku, kdy jsme dali třetí gól, jsem si říkal, že už by to mohlo dopadnout, ale kdyby mi někdo před zápasem řekl, že vstřelíme sedm gólů, tak bych si ťukal na čelo a poslal ho na vyšetření.

Výsledek je ale jednoznačný. Měl jste vůbec nějakou práci?

Myslím si, že už jsem byl vytíženější, ono když se na to podívám z druhé strany, tak když prohráváte 3:0 v relativně krátké chvíli, tak se blbě hraje. Takže za mě to byl docela klidný zápas, ale je potřeba říct, že až od té doby, co jsme vstřelili druhý gól. Do té penalty a těsně po ní to byla docela divočina, kdy mohl padnout gól z obou stran.

Mrzí vás že to nebyla nula na vašem kontě?

Že se neudržela nula mě až tak nemrzí, když to skončilo takovým výsledkem. Hlavně, že se vyhrálo a já budu rád, když ten gól nedostaneme v těch vyrovnanějších výsledcích.

Po televizních zápasech vybírají muže utkání. Kdo to byl podle vás?

Těžko hodnotit, jsme tým a každý má nějakou úlohu. Matěj Krejča nám hodně pomohl, jelikož dává hodně gólů. Petr Veselý, který chodí jako žolík, nám dává klid v rozehrávce. Ví, kdy má hru zrychlit nebo naopak podržet míč. Vyzdvihl bych taky Tomáše Řeháka, který dohrával s rozseklým obočím. Daniel Rajtr vyztužil obranu, ale nejvíc se mi líbí zatím Míra Durdil, který se nebojí podržet balón a neskutečně dře. V jeho věku klobouk dolů, já bych to takhle na těch postech, kde ho trenéři točí, nezvládl.

Jste už třetí. Jaká je v Chlumci nálada?

Tak určitě jak padlo ve Švejkovi, tak podle stupnice c. a k. je nálada 1A a doufám, že nám to dlouho vydrží. S ohledem na to, že přišlo pět nebo šest nových kluků a každý odjinud, nikde jsme se dřív nepotkali, tak si to neuvěřitelně rychle sedlo a parta je skvělá. Letos se trenérům a vedení přestupové období opravdu povedlo.

Chlumec – Libušín 7:1 (3:0)

Branky: 20. a 45. Krejča, 22. Reiter, 51. Šedivý, 61. Nejedlý, 79. Veselý, 90. Šifra - 70. Fujdiar.

Rozhodčí: Petýrek, Mboussa, Horák. ŽK: Bábíček, Reiter, Durdil, Šonka – Houha, Pucholt, Abrhám.

Diváků: 120.

SK Chlumec: Peták, Bábíček, Reiter, Zieris, Udut (55. Šonka), Durdil, Řehák, Šedivý, Ciprian (46. Nejedlý), Šifra, Krejča (71. Veselý).