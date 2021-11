Dynamo bylo mírným favoritem, navíc se tam soupeři musí srovnat s atypickým hřiště. „Domácí byli podle našeho posledního totálního nevysvětlitelného selhání v Mníšku favoritem, ale dokázali jsme ukázat, že máme silný tým a musí se s námi počítat. Na hřiště z kopce jsme se nijak zvlášť nepřipravovali,“ podotkl zdický Tomáš Ježek.

Domácí šli do vedení ve 13. minutě Jakubem Kučerou. „V první půli jsme gólové šance moc neměli, všechny naše akce končily na vápně soupeře. Soupeř taktéž neměl žádné vyložené akce, z kterých by mohl skórovat. Vše jsme dokázali odbránit, až bohužel na jednu, kdy jsme špatně vystavili soupeře do ofsajdu a ten skóroval,“ litoval Ježek.

Jeho tým inkasoval po obrátce podruhé z kopaček Jana Holého. „Na začátku druhé půle jsem měl po deseti minutách hry tutovku já, kdy jsem dostal nádherný centr od Dominika Riga přímo na hlavu mezi malé vápno a penaltu, ale bohužel jsem mířil kousek nad. Pak jsme obdrželi ze standardní situace smolný gól, kdy po sérii odrazů se dostal míč k soupeři, který se z malého vápna nemýlil. Poté jsme si řekli, že hru zjednodušíme a zkusíme si na jejich malém, hrbaté a kopcovitém hřišti vynutit nějaké standardní situace, což se nám dařilo. Každá naše standardka byla nebezpečná a souboje ve vápně jsme vyhrávali,“ uvedl zdický defenzivní plejer.

Po hodině hry snížil Tomáš Koželuh na 2:1. „Kožak snížil důrazem ve vápně, kdy donesl balón do soupeřovy brány jak se říká „na koulích“, a to byl ten okamžik, kdy se celý zápas otočil. Dostávali jsme se ke střelám, odraženým balonům a hráli jsme na soupeře polovině. Věřili jsme ve vyrovnání, pak přišel tři minuty před koncem a Krůťák (Jiří Krůta) se vyšrouboval nejvýše a balón uklidil gólmanovi do protipohybu za háčky. Krásný gól,“ culil se Ježek.

„Remíza je asi spravedlivá, ale když si to tak vezmu, tak podle mého jsme měli víc gólových šancí než soupeř,“ dodal Tomáš Ježek. Olympie se v posledním utkání podzimu postaví doma proti nejtěžšímu soupeři. Do Zdic přijedou první Doksy, hraje se v sobotu od 14 hodin.