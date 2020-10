Hořovicko B – Praskolesy 2:4 (říjen 2010)

Domácí nastoupili opět s řadou mladíků. V utkání se v dresu Hořovicka představilo hned osm hráčů mladších dvaceti let. Domácí začali hodně zostra, jenže Křížek se Zítkem tutovky neproměnili. V 7. minutě o sobě poprvé dali vědět hosté. Čihař při rychlém protiútoku doslova vymíchal domácí stopery a pohotově zakončil k tyči – 0:1. O pět minut později byl v hlavní roli opět kanonýr Praskoles. Trestný kop z dobrých pětadvaceti metrů napálil Čihař do břevna, od kterého se míč odrazil na čáru a za záda bezmocného Grunta. Hosté se poté zatáhli do obrany a víceméně hráli jen na brejky. Hořovicko mělo převahu, jenže vyhořelo v zakončení. Střelu Zítka vyrazil Lukavský a na brankáře hostů pak nevyzrál ani výborně hrající Vokáč. Jak využít šance, ukázali domácím hráči Praskoles. Ti v 37. minutě podnikli rychlý protiútok, střelu Čihaře sice domácí brankář vyrazil, ovšem jen k volnému Permanovi, pro kterého nebylo problémem trefit prázdnou branku. V závěru poločasu pak hrozili domácí. Střelu Křížka srazil hostující obránce na břevno, Hořovicko B se dočkalo až v 41. minutě. Po rohu jeden z hráčů Praskoles přihrál Zítkovi, který propálil Lukavského – 1:3.

Celý druhý poločas se hrál za stálé převahy domácího celku. Praskolesy víceméně jen bránily náskok a své příznivce předvedenou hrou určitě nepotěšily. Hořovičtí mladíci předváděli solidní hru, zároveň ale také žalostné zakončení. Střelu Maška vyrazil Lukavský, Zítek zakončil ve vyložené šanci hodně slabě a gól nepřinesla ani střela Kadeřábka ze dvaceti metrů. Asi největší šanci měli domácí v 70. minutě, kdy ovšem Lukavský vychytal Vokáče a poté zázračně vyškrábl dorážku Zítka. O dvě minuty později se zrodila jedna z mála šancí hostů ve druhé půli. Fenik ovšem po brejku nastřelil jen brankáře. Definitivní rozhodnutí přinesla 83. minuta, kdy Čihař obral Diviše o míč a následné sólo zakončil razantní střelou – 1:4. Vzápětí sice zkorigoval Vokáč stav na 2:4, drama se ale nekonalo. Zkušení hosté si vítězství pohlídali. Za zmínku určitě stojí, že zápas výborně řídil rozhodčí Krůta.

Branky: 41. Zítek, 84. Vokáč – 7., 13. a 83. Čihař, 37. Perman. Rozhodčí: Krůta – Klečka, Divílek. ŽK: Albl (H). Poločas: 1:3. Diváci: 150.

Hořovicko: Grunt – Diviš, Rak, Albl, Hlaváček (82. Černý O.), Vokáč, Zítek, Křížek (46. Mašek), Šimůnek (77. Novák), Kadeřábek, Škvára.

Praskolesy: Lukavský – Hrdlička J., Drábek, Švejda, Hacmac, Perman, Čihař (88. Šteiner), Žalud, Kašpárek, Hrdlička P., Fenik.