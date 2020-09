SK Kladno B je první, bylo podle vás favoritem?

Kladno B bylo určitě favoritem, po třech předchozích kolech mělo na kontě plný počet bodů a skvělé skóre 11:0, navíc přijelo doplněné o několik hráčů divizního A týmu.

Co jste si říkali o půli, když jste vedli 2:0?

Po skvělém prvním poločase jsme si v kabině řekli, že nesmíme polevit, že budeme hrát stejně zodpovědně jako v poločase prvním. Bohužel, Kladeňáci už od začátku druhého poločasu převzali iniciativu hry, hned po pár minutách snížili na 1:2. Kvůli zranění musel odstoupit Milan Hrudka, střelec našich dvou branek z první půle. Nadále jsme se do toho nemohli dostat a naší hru provázela spousta nepřesností. V 66. minutě se hosté dočkali vyrovnání.

Jak vám bylo, když Kladno B otočilo tři minuty před koncem na 2:3?

Když už to vypadalo, že o osudu zápasu rozhodnou penalty, tak přišla 87. minuta, kdy se po rohovém kopu hostů dostali do vedení 2:3 a v jejich táboře vypukla vítězná euforie.

Drama však nekončilo, jak jste dospěli k vyrovnání?

Hned po rozehrávce jsme se všichni hnali kupředu, po závarech v pokutovém území se míč odrazil z vápna, kde kladenský hráč v souboji nešťastně zahrál rukou a byl nařízen přímý kop. Ten si postavil Tomáš Herejt a opět trefil fantasticky do šibenice, tak jako před týdnem v Hostouni.

A pak přišla ještě penalta…

Po rozehrávce se míč dostal ke kladenskému gólmanovi, který rozehrál na svého levého beka, jímž byl exligový Václav Kalina, přihrávka byla o něco delší, tak jsem ho zkusil zakřižovat, což se povedlo a i trochu se štěstím se mi míč odrazil a já jsem běžel sám na bránu. Ve vápně, když už jsem chtěl střílet, tak jsem si všiml na druhé straně nabíhajícího Herejta a přihrál mu před odkrytou bránu. Když už napřahoval ke střele, tak jej obránce zezadu fauloval a v 93. minutě byla nařízena penalta.

Byl jste na ní určen nebo to nějak vyplynulo?

Na penalty jsem určen já a Tomáš Herejt, jelikož Herejt byl faulovaný, tak jsem si míč vzal já. Nervozita lehká byla, ale vzhledem k průběhu zápasu a navíc, když jsem za bránou viděl desítky našich fanoušků, tak jsem byl odhodlaný, řekl jsem si, že teď to to prostě musíš dát!

Jaký je to pocit vstřelit vítězný gól?

Rozběh, střela a gól! A vypukla obrovská radost! Všichni jsme běželi k rohovému praporku a naskákali na sebe, rozhodčí hned utkání ukončil. Byl to nádherný zápas s infarktovým závěrem. Přesně pro tyhle momenty fotbal milujeme.

Loděnice – SK Kladno B 4:3 (2:0)

Branky: 23. a 24. Hrudka, 90. Herejt T., 90. Šolc PK - 51. Říha, 66. Neuberger, 87. Šimáček. Rozhodčí: Vaňousek, Meščan, Roth. ŽK: Křížek, Majer – Neuberger, Kejha. Diváků: 80.

AFK Loděnice: Dreksler (90. Vlasák), Majer, Prokop, Křížek (88. Novák A.), Herejt T., Šolc, Hrudka (57. Smetana), Jeřábek A., Žižka, Mráz O., Kopečný.