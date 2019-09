„Derby zápasy jsou vždy trošku jiné, celý týden to máte v hlavě a celkově atmosféra kolem zápasu je rozdílná, každý ho chce vyhrát a přikládá tomu patřičnou důležitost,“ uvedl domácí hrdina Milan Hrudka. V

ětší vzruch nastal ve 23. minutě, kdy rozehráli hosté přímý kop centrem do pokutového území, při kterém mladý rozhodčí Malý posoudil souboj rukama mezi Petráčkem a jedním z hráčů hostů jako nedovolený ze strany domácího hráče. K rozehrání pokutového kopu se postavil zkušený Dochtor, ale vynikajícího L. Drekslera nepřekonal, ten jeho střelu k levé tyči vytlačil na roh.

Domácí radost z chycené penalty netrvalo dlouho. Z následně zahraného rohového kopu prodloužil míč na bližší tyči právě Dochtor a na zadní tyči neobsazený Černý zblízka dorazil míč do sítě - 0:1. Inkasovaná branka probudila domácí fotbalisty, hra se vyrovnala a až do konce utkání se na hřišti odehrávala korektní fotbalová bitva.

V 32. minutě později bylo vyrovnáno. Herejt unikl po levé straně svému obránci, podél vybíhajícího brankáře poslal nabídku na zadní tyč a nabíhající Hrudka ve skluzu dopravil míč do sítě - 1:1. „První gól padl po skvělé individuální práci Tomáše Herejta, který zatáhl balon do vápna a křižným pasem mě našel na zadní tyči, na mě zbylo pouze zasunout míč do odkryté brány,“ popsal branku její autor.

V 67. minutě mohl potrestat chybu domácí rozehrávky Bouček, ale jeho pokus o přehození brankáře mířil vedle branky. A hned z protiútoku přišel rozhodující moment zápasu. T. Dreksler zabojoval o zdánlivě ztracený míč, poslal přesný centr na bližší tyč, na který si naběhl Hrudka a zblízka překonal Špicla - 2:1.

„Druhou gólovou akci jsme rozjeli opět z naší levé strany, kde Dreksler parádně dohrál celou situaci a ještě zvládl odcentrovat z brankové čáry, já jsem si balon našel na penaltě a druhým dotykem jsem balon poslal na přední tyč podél vybíhajícího Špicla,“ smál se Milan Hrudka, který dodal: „Výhra v derby je pro nás obrovské vzpružení do dalšího období, start sezony se nám úplně nepovedl a takový výsledek je přesně to, co jsme potřebovali.“

s přispěním Jiřího Galla