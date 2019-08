Návrat do soutěže, kde by zdická Olympie hrála ráda, se celku od Červeného potoka povedl, když skončil v E skupině I. B třídy na druhém místě za vítězným Chlumcem.

OP: Žebrák - Zdice 1:1 | Foto: DENÍK/Jan Vildmon

„Po postupu do I. B třídy a nepříliš povedené letní přípravě v týmu a vedení oddílu panovala lehká nervozita. Vítězství v Novém Kníně však týmu pomohlo a pokračoval ve vítězné vlně. Na podzim jsme ztratili body pouze s Chlumcem, Rožmitálem, Dalekými Dušníky, Černolice a Hořovickem B. Konečné páté místo po podzimní části bylo úspěchem. V jarní části první tým navázal na úspěšný podzim. Dokonce by se dalo říci, že ho ještě překonal. Opět jsme ztratili body pouze s týmy z Let, Rožmitálu, Králova Dvora, Loděnic a Milína. Tyto výsledky nakonec vynesly prvnímu týmu konečné krásné druhé místo,“ uvedl sekretář a zároveň vedoucí A týmu Zdic Michael Macourek.