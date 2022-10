Olympie jde do utkání v roli favorita. Vždyť po nedávném vítězství na prvními Psárky panuje v týmu pohoda. „Výhra s Psáry nás rozhodně nabudila, protože jsme prolomili hrozivou domácí bilanci a konečně doma naplno bodovali. Na tréninku jsme se už ale museli soustředit na další zápasy, jelikož nás hned ve středu čekal odložený zápas v Rožmitále,“ podotkl zdický hráč Josef Karmazín.

V Rožmitále dokázala Olympie zvítězit vysoko 5:0 a pak už se soustředila na venkovní duel v Letech. „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas. Hlavní bylo udržet si nasazení z minulých zápasů a nic nepodcenit,“ uvedl Karmazín, který utkání rozhodl svým gólem: „Jarda Byba unikl po křídle a přihrál pod sebe na vápno, kde jsem se k míči dostál já a zakončoval na zadní tyč.“

„Vinou druhé žluté karty jsme bohužel brzy po vstřelení branky na 1:0 šli do deseti a poté měl soupeř několik šancí na vyrovnání hlavně po centrech ze stran. V závěru jsme měli i my šance na navýšení vedení, ale neproměnili jsme je,“ řekl zdický střelec, který projevil před utkáním v Jincích jasnou vizi: „Určitě chceme dál prodlužovat naší sérii výher a ideálně se posunout i do čela tabulky.“