První půle skončila byla bez branek, diváci se posilovali teplými nápoji. „První půle byla hodně vyrovnaná. Měli jsme tam pár dobrých momentů, ale chyběla větší kvalita v zakončení. Soupeř hrozil spíše ze standardních situací, ze kterých měl taky ve vápně pár závarů,“ řekl trenér Tlustice Pavel Jirovský.

Po obrátce se uvolnila gólová stavidla, k vidění bylo hned pět branek. „Nejprve jsme šli do vedení, když náš protiútok hosté zastavili až za cenu faulu ve vápně a Bomko penaltu s přehledem proměnil. Bohužel vedení netrvalo dlouho, po naší chybě ve středu hřiště Černolice z brejku vyrovnaly a po vyrovnání byly i lepším týmem. Chvíli nám trvalo se dostat zpátky do zápasu. V 75. minutě vyšel protiútok nám, kdy Bomko utekl po křídle a po jeho přihrávce Badarau dával na 2:1. Netrvalo ani dvě minuty a Černolice po našem nedůrazu v pokutovém území střelou k tyči opět vyrovnaly. Pak musím kluky pochválit, že bojovali, a to se vyplatilo v poslední minutě, kdy se po standardní situaci prosadil hlavou David Spousta,“ popsal gólový vývoj domácí trenér.

Když se rozhodně minutu před koncem, je to vždy velmi radostné. „Byla to radost i úleva zároveň, protože náš výkon v zápase nebyl vůbec ideální. Bylo to spíše ubojované,“ přiznal Jirovský.

V dresu Tlustice zaujal svým výkonem sedmnáctiletý Ukrajinec Vladyslav Bomko. „S výkonem naší nové posily z Ukrajiny jsem spokojen. Zapadl mezi nás dobře, je to mladý kluk a věřím, že jeho výkony ještě porostou,“ řekl kouč Tlustice.

Pro jeho tým jsou body hodně důležité, Tlustice se drží poblíž čela. „S body jsme spokojeni, ale s předvedenou hrou už tolik ne. Tam máme ještě na čem pracovat. Jsme rádi, že se držíme poblíž nahoře, protože tabulka je hodně vyrovnaná a všichni víme, jak jsou na tom středočeské týmy ve vyšších soutěžích. Na jaře to bude velký boj o každý bod,“ ví dobře Pavel Jirovský.

Branky: 57. Bomko PK, 75. Badarau, 89. Spousta - 61. a 76. Šilhavý.

Rozhodčí: Roth, Louda, Špicl D.

ŽK: Žalud – Zamrazil, Zadina, Baroch, Majer.

Diváků: 65.

SK Tlustice: Sklenář, Keckstein, Ungr J. (53. Turek), Žalud st., Jelen, Spousta, Badarau (87. Ungr P.), Pergl (65. Jirouch), Šoch, Žalud ml., Bomko. Trenér: Jirovský.

