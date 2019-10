Mníšek je ale nepříjemným a zarputilým soupeřem. „Mníšek určitě nepříjemný soupeř je a byl. Minulý víkend, když doma porazil Zdice, tak se tam náš trenérský štáb byl podívat, takže jsme tak trochu věděli, jakým stylem hraje a z čeho může hrozit. Do zápasu jsme šli s tím, že budeme hrát trpělivě ze zajištěné obrany a rychlým přechodem do útoku,“ uvedl kapitán Chlumce David Vostárek.

O půli to bylo 0:0, padesátka diváků se dočkala gólů až po obrátce. „O přestávce jsme si řekli, že v tom, co jsme dělali první půli, budeme pokračovat, budeme trpěliví a že nám tam něco spadne, což se stalo,“ předestřel věci příští Vostárek. Tři góly jeho týmu vstřelil Josef Pouček. „Pepa je nás nejlepší střelec, první gól padl po rychlém protiútoku, kdy šel ze strany skoro sám na branku a s přehledem proměnil. Penalta, která znamenala druhý gól, byla za faul na Igora Pogorilije, který dostal krásnou přihrávku od Marka Zierise po krásné kombinaci. Hosté to psychicky neunesli a já přesně nevím, co na rozhodčího křičeli, ale asi nic hezkého to nebylo. Samozřejmě nám pomohlo, že jsme penaltu proměnili a šli do vedení 2:0. Dostali jsme i klid na kopačky a chtěli zápas dohrát v klidu,“ řekl hráč Chlumce.

Kanonýr Pouček pak přidal třetí gól, hosté z Mníšku už jen kontrovali osm minut před koncem Kočím.

Domácí Josef Pouček docílil hattrick. „Určitě to přinese něco do kasy, není to jeho první hattrick, ale samozřejmě jsme rádi, že góly střílí. Pro nás dobře jak do soutěže, tak do kasy,“ zasmál se Vostárek, který dodal: „Chtěl bych poděkovat celému týmu za bojovný výkon a hlavně lidem, co se starají o fotbal ve Chlumci!“

Chlumec nastoupí v neděli od půl jedenácté na půdě favorizovaného Podlesí. To si udělalo v neděli trhací kalendář ze zdické obrany, když Olympii zdolala na její půdě 7:1. Zdice se pokusí o reparát v sobotu od 15:30 hodin na půdě Velké Dobré.