Oba soupeři mají za sebou anglický týden. „Po středeční pohárové euforii se dal očekávat těžký boj. To se potvrdilo, soupeř byl pohyblivý, bojovný a dost nás potrápil. Oni přivedli mladé kluky z Kladna, zahustili střed hřiště a čekali na rychlé protiútoky,“ uvedl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Domácí se dostali do vedení po penaltě proměněné Pužíkem (4.) po faulu na Mojdla. „Musím říct, že mě Velká Dobrá překvapila, že nás tak vysoko napadala, my jsme neměli dobrý pohyb, na některých z nás byl zápas ze středy hodně znát. Hodně jsme chtěli do finále a proti Hřebči se každý vyždímal. Myslím, že rychlý gól si každý přál, nemyslím si, že by po gólu přišlo podcenění, soupeř moc šancí neměl, ale prosadil se z rohu, kde jsme to špatně bránili,“ řekl autor komárovského gólu Michal Pužík.

Brzy právě vyrovnal J. Hrubý (15.) po rohovém kopu svého bratra. Druhá branka Komárova padla po trestném kopu Pužíka (41.), když na bližší tyči zaskočil brankáře Pokorného. „Od začátku jsem to chtěl cpát na přední tyč, trefil jsem to dobře přes zeď, šlo to za tyč a gólman tam nedosáhl,“ popsal gól Pužík.

Ve druhé půli vyrovnali hosté po gólu Dufka. Ale Komárov dokázal strhnout vedení na svoji stranu. „My jsme nastoupili se dvěma útočníky a trochu jsme měli problémy ve středu hřiště. V průběhu prvního poločasu jsme to pozměnili a hra se zlepšila. Bohužel na začátku druhé půle jsme svou nedůsledností nabídli soupeři vyrovnání a ten toho využil. Naštěstí jsme dokázali přidat další dvě branky a bylo rozhodnuto. Dařily se nám útočné standardky, obranné vůbec. Rozhodla naše větší kvalita, ale jednoduché to rozhodně nebylo,“ přiznal Miroslav Nesnídal.

Po centru Koláře se prosadil Vaníček, poté ztratil Dufek v souboji s Bežem při vyvážení balón a Komárov přečíslení sehrál až ke gólu střelce Mojdla (79.). „První půle byla perfektní, drželi jsme míč a několik slibných akcí jsme nedotáhli. Domácí nás po zápase ocenili, takového soupeře prý dlouho neměli. Vždyť kromě vstřelených branek měl Komárov jedinou větší příležitost,“ zhodnotil děj trenér Velké Dobré Vlastimil Hrubý.

„Na druhou půli jsme zahustili víc prostředek hřiště a bylo to z naší strany lepší, začali jsme hru zrychlovat po zemi a hned to vypadalo jinak. Výkon nebyl úplně ideální, ale máme tři body a to je důležité,“ dodal Michal Pužík.

Branky: 4. PK a 41. Pužík, 73. Vaníček, 79. Mojdl - 15. Hrubý, 53. Dufek. Rozhodčí: Šmejkal, Mansour, Hlavnička. ŽK: Hurych, Hrubý (oba VD). Diváků: 160.

FK Komárov: Grunt D., Pužík, Grunt A., Baštař (71. Vokáč), Šubert, Mojdl, Nový (82. Komínek), Srp (46. Bežó), Kolář (90. Čepelák), Kaufman, Vaníček.

Cerhovice – Jíloviště 1:0 (0:0)

Důležitý zápas odehrál Union proti Jílovišti. Tříbodový zisk posunul Cerhovice už na třinácté místo tabulky. Zasloužil se o něj elitní střelec Unionu Tomáš Kapoun, který se trefil brzy po obrátce a vítězství už domácí udrželi.

Právě do Jíloviště vyrazí v sobotu 18. května Komárov, Cerhovice nastoupí týž den na půdě třetí Kosoře.

Branka: 49. Kapoun. Rozhodčí: Glogar, Doubrava, Malý. ŽK: Procházka, Hnízdil, Cibulka – Bezpalec, Mlejnek, Adamča, Černý, Rezek. Diváků: 110.

Union Cerhovice: Křikava J., Šebek, Carván, Lacina (71. Cibulka), Hnízdil, Fulín, Šmíd, Procházka ml., Obleser, Procházka st., Kapoun (89. Zítka).