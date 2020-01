Premiérovou přípravu odehráli i fotbalisté týmu krajského přeboru FK Komárov. Jejich soupeřem bylo v Příbrami třetiligové béčka tamního 1. FK. „Prohra 1:4,“ hlásil z Příbrami kapitán Komárova Michal Pužík, který dodal: „Viděli jsme vlastně poprvé balón a chybělo nám pět lidí. Příbram byla lepší, zaslouženě vyhrála.“

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Komárov postihla marodka, nachlazení na hřiště nepustilo několik opor. I přesto byl test s kvalitním týmem pro mnohé poučný. „Myslím si, že zápas splnil to, co v přípravě měl. Zaběhali jsme si,“ pousmál se stoper Jakub Vaníček, jenž přidal krátký popis utkání: „Vlastně tři ze čtyř gólů jsme dostali po úplně zbytečných chybách. Ale to se podle mě časem odstraní, celou přípravu máme zatím skoro bez balónu.“