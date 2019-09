Branka: 54. Pužík. Rozhodčí: Žáková, Šulcová, Pavlíková. ŽK: Brabec Matěj, Veselý, Novák – Vaníček, Nový, Bežó, Grunt. ČK: 49. Veselý - 80. Nový. Diváků: 105.

FK Komárov: Hejcman, Bežó, Kaufman, Vaníček, Baštař (46. Grunt), Burian (75. Hlavatý), Pužík (86. Komínek), Srp, Mojdl, Nesnídal D., Nový.

Domácí hráči byli namlsáni dvěma vítězstvími z předešlých kol. Souboj dvou nováčků rozhodla jediná branka, kterou dostali domácí krátce po změně stran. Komárov tak opět neobdržel na venkovním hřišti branku, i když Lysá k jejímu dosažení měla blízko. „Je to hodně smolná porážka,“ hlesl po utkání lyský hrající kormidelník Václav Sosnovský. Komárov byl od začátku lepší na míči, byla znát jeho větší herní kvalita. Jenže jakoby se přizpůsobil domácímu tempu, které nebylo v nedělním odpoledni zalitém sluníčkem kdovíjaké. „Nemůžeme se dostat do rychlejších akcí, snad se prosadíme ve druhé půli,“ věřil komárovský prezident Jaroslav Klekner.

Velkou překážkou pro hostující hráče byl především brankář Lysé Rathouský. Na druhé straně Hejcman musel být stále ve střehu, ale domácí ve dvou příležitostech v prvním dějství netrefili branku.

Velká komplikace přišla pro domácí fotbalisty čtyři minuty po přestávce, kdy dostal červenou kartu Veselý za nešetrný zájezd do Srpa. „Od té doby jsme to měli hodně těžké. Navíc jsme brzy dostali branku z trestného kopu,“ vyprávěl po utkání Sosnovský. Ten přesně zahrál kapitán hostů Michal Pužík a hosty to posadilo na koně. Komárov se pak prodral třikrát doslova sám před brankáře, ale ochránce svatyně Lysé všechny pokusy o navýšení skóre i za přispění obětavosti své obrany odolal. Deset minut před koncem opustil kolbiště také hostující Nový, který obdržel červenou kartu po strkanici s domácím hráčem. V závěru si nabíhal před branku hostů i brankář Lysé, ale k vyrovnání to nevedlo. Komárov si připsal čtvrtou výhru ve čtvrtém venkovním utkání.