Lysá – Komárov 2:6 (1:2)

Strůjcem hostujícího úspěchu byl především Jan Mojdl, autor hattricku Na jeho první trefu odpověděl Ježek, jenže ještě do poločasu poslal Mojdl svůj tým do vedení. To ve druhém poločase hostující fotbalisté postupně navyšovali a v klidu si dokráčeli pro vítězství.

„Bohužel musím konstatovat, že rozdíl v kvalitě mužstev je do očí bijící,“ ulevil si hrající trenér lyského celku Matěj Brabec. „Je to tak, od začátku jsme kontrolovali hru a domácí se stěží dostávali za polovinu hřiště. Navíc Honza Mojdl obul výtečně kopačky, které se staly doslova střelkami. Až mi bylo brankáře domácích líto,“ přitakal vedoucí komárovského týmu Jan Bežó.

„V prvním poločase jsme nebyli schopni udržet vepředu jediný balon a všechno se na nás valilo. Bylo jen otázkou času, kdy inkasujeme. Z ojedinělé standardní situace jsme vyrovnali, ale do půle jsme dostali druhý gól. V poločase jsme si řekli, že musíme přidat v nasazení i kvalitě. Soupeř ale relativně rychle rozhodl lacinými góly a bylo po zápase. V závěru jsme se trošku zvedli, ale to už měl soupeř nahráno,“ hodnotil utkání Matěj Brabec.

„O půli trenéři zdůrazňovali hráčům, aby byli stále aktivní, drželi míč, více si přihrávali. To se stalo, důležitý byl gól Karla Vajse na 3:1. Pak jsme ještě mohli přidat další branky, ale přibyly jen tři. Vítězství nás těší, hodně lidí si myslelo, že to musí být jasné, ale museli jsme se dobře připravit,“ dodal Jan Bežó

Branky: 32. Ježek, 74. T. Kříž – 27., 36. a 68. Mojdl, 57. Vajs, 64. Lukavský, 72. Pužík.

Rozhodčí: Čermoch, Bartůšek, Kaucký. ŽK: Poborský, Ježek – Pužík.

Diváků: 80.

FK Komárov: Hejcman, Hlavatý, Kaufman, Vaníček, Pužík, Komínek, Vokáč, Mojdl, Vajs, Štych, Peták (52. Lukavský). Trenér: Nesnídal.