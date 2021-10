Vždyť áčko i béčko si vedou výtečně. Rezerva Cábelíků si přivezla tři body z těžkého utkání v Nové Vsi (4:2), na které bude chtít navázat v sobotním duelu s třetími Jinočany.

O půli to bylo v Nové Vsi nerozhodně 2:2. “Po půli jsme se soupeři hráli nerozhodně. Nová Ves se poměrně častokrát dostávala přes naší obranu a vytvářela si poměrně nebezpečné šance. Z těchto situací padly do naší branky dva góly, které jsme naštěstí zvládli pokaždé do konce poločasu dorovnat. V kabině padla řeč hlavně na naši zbrklou rozehrávku. Nicméně jsme se snažili navzájem povzbudit, abychom vstoupili do další části utkání s převahou,” uvedl hráč béčka Jiří Rešl.

Královu Dvoru se podařilo přidat ve druhém dějství dva góly. “Začali jsme více kombinovat a zpřesňovat finální přihrávky. Náš třetí gól padl po podržení míče ve vápně a následné přihrávce od Honzy Svobody na levý kraj vápna, kam se uvolnil Jirka Černý, který změnil stav na 2:3. Poslední branka padla v úplném závěru utkání. Jirka Bican si převzal míč za soupeřovou půlkou a dovedl si ho až na kraj vápna, kde balón umístil do levé části soupeřovi branky,” popsal gólové radosti Rešl.

Králův Dvůr B tak vede tabulku E skupiny I.B třídy. “V tabulce jsme sice první, ale pokřik byl stejný jako po každém vyhraném zápase. První místo bereme momentálně s pokorou. Do konce sezony zbývá odehrát ještě hodně zápásů. Ještě není nic rozhodnuto,” ví dobře Jiří Rešl. Utkání s Jinočany začíná v 15:30.