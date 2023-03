Se ziskem pouhých dvou bodů vstoupí do jarních odvet hráči béčka Králova Dvora. Nováček soutěže ztrácí v A skupině I.A třídy na předposlední Podlesí devět bodů.

Králův Dvůr B začne netradičně večer. | Foto: archiv Deníku/Jan Sláma

Pokud chcete týmu pomoci svými hlasivkami, můžete vyrazit v netradičním sobotním čase na umělku berounské Máchovny, kde Králův Dvůr B přivítá deváté Jinočany. „Se zimní přípravou jsme spokojeni, všichni makali na sto procent a už se těšíme na začátek sezóny,“ těší se trenér Jakub Šindelář, který ozřejmil i hrací dobu jeho týmu: „Hrací dny budou stejné jako tomu bylo i v minulých ročnících, tedy v sobotu. První zápas ale kvůli špatnému počasí odehrajeme v Berouně na Máchovně od 19 hodin s Jinočany, následně snad už na domácí půdě s Milínem od patnácti a poté už zbylé domácí zápasy budou v sobotu od sedmnácti hodin.“

V kádru rezervy došlo k mírnému pohybu. „Příchody jsou dva, nazpět k nám se vrací ze Žebráku Petr Svoboda, za to jsme rádi, že ho opět uvidíme v našich barvách. A z Berouna snad dorazí Dominik Tarhaj. Odchody jsou také dva. Do Milína odešel Jirka Bican a do Komárova Vojta Krejča,“ prozradil Šindelář.

Pro nováčka soutěže byl podzim těžký. Jak to bude na jaře? „Cíl máme jasný, sbírat zkušenosti, užívat si fotbalu a pokud možno získat na jaře o něco více bodů než na podzim,“ dodal Jakub Šindelář.