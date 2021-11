„Nijak zvlášť jsme se nepřipravovali, bylo to jako na každý jiný zápas, ale věděli jsme, že potřebujeme vyhrát a že se nám tam nikdy moc nedařilo moc,“ veděl dobře kapitán Cerhovic Roman Fulín.

Týmy odcházely do kabin za nerozhodného stavu 1:1, když na Carvánův gól odpověděl domácí Chlasták. „První poločas byl vyrovnaný. My jsme vedli z trestňáku, kdy to trefil Tomáš Carván, ale soupeř za chvíli vyrovnal po nedorozumění v obraně,“ popsal první dějství kapitán Unionu.

Pak však přišly pro Petrovice dva klíčové momenty. O půli šel z placu Kubíček a po chvíli ještě kapitán Štemberk. Následnou disharmonii v řadách domácích Cerhovice dokonale využily a s chutí si zastřílely. „Soupeř o poločase vystřídal středového hráče a po několika minutách pro zranění dalšího. Bylo to na jejich hře znát a nám tam navíc spadlo, dá se říct vše, do čeho jsme kopli,“ řekl Fulín.

Šéf hry Unionu si nakonec zapsal další hattrick ve své kariéře: „Žádné extra góly to ale nebyly. Nejlepší byl asi druhý gól po přihrávce za obranu a přehození gólmana. U třetího to byla pěkná celá akce vykombinovaná do prázdné branky.“

Cerhovice ukončily podzim v polovině tabulky na sedmém místě. „Nakonec můžeme říct, že jsme spokojeni, i když jsme chtěli být ještě o něco výš. Ale je to pod námi dost bodově vyrovnané a jaro bude ještě hodně těžké,“ ví dobře Roman Fulín.