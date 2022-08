V Nové Vsi pod Pleší dostalo utkání zelenou a hráči za trvalého deště nastoupili k zápasu. „Těžký terén pro oba týmy. Kolikrát se míč zastavil v loužích. Musely se hrát hodně dlouhé balóny, protože kombinačně to nešlo,“ uvedl Jan Kokštejn. Na hrací ploše to vypadalo místy, že se bude hrát jiný sport než fotbal, například vodní pólo.

Ráz zápasu určila už čtvrtá minuta, kdy byl vyloučen brankář hostů Kadeřábek a domácí dostali k dispozici prakticky po celý zápas přesilovku. „Útočník šel sám na brankáře, ten skluzem vzal balon a poté i útočícího hráče,“ popsal vyloučení hostující Jaromír Schreiber.

Početní výhodu využil po chvíli Veinlich. „Po rohovém kopu se Veinlich prosadil hlavou,“ uvedl Schreiber. Na něj pak navázal po přestávce Kokštejn. A když Neumětely přišly po druhé žluté kartě i o Míku, zdálo se být rozhodnuto. „Byla to druhá žlutá za nesportovní chování, zakopnutý míč,“ krčil rameny plejer hostů.

Domácí celek měl ve svém středu několik zajímavých postav, třeba Zdeněk Staroba nyní trénuje Chlumec, Ondřej Veinlich hrál divizi v Hořovicích. „Nejvýraznější byl Jan Kokštejn. Možná, kdyby hřiště nebylo pod vodou, ukázali by se i další hráči. Byl to ale boj a s fotbalem to nemělo moc společného,“ řekl neumětelský hráč.

Šemíci se ale i v oslabení vzchopili a v Nové Vsi zadělali na shakespearovské drama. Ač měli na trávníku o dva muže méně, tak se jim dvakrát podařilo dostat na rozdíl jedné branky. „Klasika. Přestaneme hrát, dorážet soupeře. Myslíme si, že máme zápas v kapse. Hosté ale získávali postupně otěže o něco víc, což ve vápně potvrdili díky standardkám,“ podotkl Kokštejn, který se spoluhráči nevěděl, co od nováčka čekat. „Vůbec jsem je neznal a překvapily mě důraznou hrou. Bylo to znát a pohybovaly se někde na hranici,“ řekl čtyřicetiletý hráč Nové Vsi na adresu Neumětel. Na 1:2 snížil v 77. minutě Karel Ciprian, o dvě minuty ale přidal třetí gól Nové Vsi Zeman. Devět minut před koncem snížil právě Schreiber. „To už byl spíš důsledek toho, že jsme to otevřeli, protože jsme cítili, že aspoň bod urveme,“ uvedl střelec gólu.

Nicméně Kokštejn si vzal poslední slovo v poslední minutě, když utkání završil výstavním přímým kopem, na který se náhradní gólman hostů Vlastimil Bláha natahoval marně. „Věřil jsem si na něj. Většinou posílám míč na bližší tyč přes zeď, ale tohle bylo moc blízko. První gól mě nabudil a věřil jsem, že dám i tenhle,“ usmíval se Kokštejn. „Propříště musíme držet nervy na uzdě,“ vzal si poučení ze zápasu Jaromír Schreiber.