Jak už zbývá v Sedlci-Prčicích udeřili jako první hosté, avšak inkasovaná branka domácí nerozhodila a vzápětí bylo hned srovnáno. „Na začátku jsme neměli koncentraci, ale dokázali jsme utkání otočit ještě do přestávky,“ pochvaloval si Prchlík. Zdice přistoupily k zápasu fotbalově a hrálo se otevřené utkání na obě strany, hosté tak i vzhledem k postavení odmítli hrát vyčkávanou taktiku, čehož využil ve druhém poločase Davídek, který vsítil hattrick.

„Třikrát šel sám na bránu. Jednou udělal blafák a šel do prázdné,“ komentoval Prchlík.Rychlému, zkušenému hráči styl soupeře sedl ideálně. Zdice tak odjely domů s pěti inkasovanými brankami. Sedlec-Prčice se na ně navíc dotáhl na rozdíl jednoho bodu. „Dokázali jsme to, že umíme hrát s každým,“ podotkl Prchlík. Celek z Příbramska získal na jaře už 15 bodů a hlasitě dává najevo, že to se záchranou myslí vážně a nyní si dělá velký zálusk na desátý Chlumec, na něhož ztrácí tři body.

Sedlec-Prčice – Zdice 5:1 (2:1)

Branky: 50., 77. a 89. Davídek, 5. V. Kabíček, 11 Königsmark – 4. Sklenář. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Kovář – Garaja, Mrázek. Diváci: 160.

Sedlec-Prčice: Dřevojan (87. Nerad) – Sedláček, J. Kabíček, Kobliha (D. Kabíček), Rataj – Pištěk (87. Žaloudek), Hájek, Kaňka, V. Kabíček – Davídek, Königsmark (74. Novák).

Zdice: Melzar – Vávra, Míka (71. Ma. Myška), Froněk, Kabát, Pech, Koželuh (80. Mi. Myška), Sklenář, Frydrych, Byby, Krůta (83. Macourek).