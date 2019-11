Cerhovice – Loděnice 3:4 (0:1)

Branky: 72. Kapoun, 75. Fulín, 90. Vintr – 24. Majer, 64. Hrudka, 77. vlastní Šmíd, 82. Mráz. Rozhodčí: T. Pejša, Mareš, Pagáč. ŽK: Carván (CER). Diváci: 120. Union Cerhovice: Altman, Hnízdil, Cibulka, Šmíd, Vintr, Větrovský, Kapoun, Křikava, Carván (77. Procházka), Fulín, Otradovec (16. Šebek). AFK Loděnice: Dreksler L., Paleček, Prokop, Petráček, Jeřábek B., Jeřábek A. (62. Šolc), Žižka, Mráz, Majer, Herejt, Hrudka.

„Přestřelka to tedy byla, ale bohužel dostáváme laciné góly po našich hrubých chybách. Spíše lépe řečeno nejsme tak důslední v obranné fázi tak, jak bychom měli,“ prohlásil po utkání kapitán hostů Ondřej Mráz. V první půlhodině se hrál vyrovnaný fotbal s minimem nebezpečného zakončení. Výjimkou byla 12. min., kdy se domácímu celku povedl rychlý protiútok. Otradovec se pokusil o střelu křížem z levé strany, ale Dreksler dokázal míč vyrazit na roh.

Bohužel pro domácího hráče, který si při střele poranil stehenní sval, utkání skončilo. V 24. min. se ujali vedení loděničtí hráči ze standardní situace. Mráz z rohového kopu našel na desítce Majera a jeho hlavička prošla až do sítě - 0:1. V poslední čtvrthodině začali červenobílí Unionisté stupňovat svůj tlak, ale svoje příležitosti nedokázali přesně zakončit. V 39. min. vyšlo domácím hráčům prodloužení hlavou na rozběhnutého Fulína, domácí hráč se dostal až před Drekslera, který jeho střelu k pravé tyči dokázal nohou poslat do bezpečí. Těsně před koncem poločasu přežili hosté velký závar, kdy se míč jednou odrazil i od tyče, aby nakonec skončil v náručí Drekslera.

Větší aktivita zůstala na domácí straně i po přestávce. V 51. min. Dreksler reflexivně vyrazil střelu Fulína zblízka. O minutu později se tábor hostů hodně zlobil na asistenta rozhodčího, že zastavil brejk Hrudky v hraničním postavení. V 59. min. poslal hostující Žižka pasem do nájezdu Hrudku, který sice obstřelil brankáře, ale těsně minul i delší tyč. Nakonec se ukázalo, že to byla jen zkouška na to, co mělo přijít o pět minut později. Výborně hrající Žižka vyslal dalším pasem znova do úniku Hrudku, který tentokrát mířil přesněji a o zadní tyč poslal míč tentokrát do sítě - 0:2.

Domácí hráči se vrátili do zápasu v 72. min., když využili standardní situaci, kdy si na dobře kopnutý roh naběhl Kapoun a hlavou prostřelil vše – 1:2. Za chvíli si na míč za obranu naběhl Fulín, který využil nedorozumění Palečka a Drekslera, natlačil se na hostujícího obránce a špičkou kopačky posunul míč do branky - 2:2. „Můj gól padl po dlouhém balónu, který prodlužil Filip Větrovský, já si zaběhl za obranu a padlo to tam. Řekl bych, že gólman ne úplně šťastně vyběhnul a usnadnil mi to,“ popsal svůj gól domácí kapitán Roman Fulín. Hostující akcie v této chvíli pozvedl jejich kapitán.

V 77. min. potáhl Mráz míč po levé straně, vyslal před branku střílený centr, na který klouzající Hrudka nedosáhl, ale překvapený Šmíd poslal míč o břevno do vlastní sítě - 2:3. V 82. min. Mráz vystihl rozehrávku domácích stoperů a po krátkém nájezdu prostřelil Altmana - 2:4. „Vystihl jsem rozehrávku stoperů na půlce hřiště, běžel sám na gólmana a bezpečně proměnil,“ řekl ke své brance Mráz. Na tento úder se už domácímu celku špatně hledala odpověď, navíc hostující Šolc orazítkoval břevno.

V 90. min. pronikl Vintr po pravé straně do pokutového území a povedenou nechytatelnou střelou se trefil přesně za zadní tyč - 3:4. Domácí hráči už ale neměli čas a po konečném hvizdu výborného rozhodčího Pejšy se radovali příznivci zelenobílých barev. „O výhře hostů rozhodly především naše neproměněné šance. To byl u nás kámen úrazu, Loděnice byla efektivnější,“ uznal Roman Fulín.

„Oslava byla velká, protože za prvé jsme konečně přivezli první body na podzim, bohužel však v posledním kole, ale vzhledem k vývoji tabulky hodně cenné. Zadruhé jsme měli velké štěstí v zápase, soupeř měl více šancí, hlavně ve druhém poločase, když dotahoval nepříznivé skóre utkání,“ uvedl Ondřej Mráz. Loděničtí hráči si nečekanou výhrou vylepšili svoje bodové konto před jarními odvetami a dotáhli se ke středu tabulky. Domácí hráči i přes prohru zůstali na 6. příčce tabulky a jsou nejlepším berounským mužstvem v soutěži.

Zpravodajství připravili Jiří Gall a Jan Bežó.