Pro ilustraci, jak „špatné“ to s letošními sestupovými počty nejspíš už brzy bude, je třeba se vrátit do poslední kompletně odehrané sezony. Řeč tedy bude o ročníku 2018/2019. Z krajského přeboru se tehdy poroučely o patro níž tři týmy, ze dvou skupin I. A třídy pět, z pěti I. B třídy jedenáct. To všechno při sestupu „obvyklých“ dvou celků ze tří skupin českých divizí. Právě ta je pro pohyby v kraji určující – a platí tu přímá úměra: za každý nezdar v divizi, jeden černý Petr navíc v každé krajské třídě.