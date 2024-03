S míčem se seznámil už jako malý a talent má zjevně v genech. „Fotbal hraji od šesti let, přivedl mě k němu táta, který náš tým dorostenců trénuje. Děda hrával druhou nejvyšší ligu a měl několik nabídek z první ligy,“ říká Ondřej David, jenž je po celou kariéru věrný jen jednomu klubu.

Zkušenosti z dospělého fotbalu sice má, ale soutěžní zápas za A tým odehrál poprvé. A zrovna důležitý, protože jak Beroun, tak Sedlec-Prčice se nacházely v poslední třetině tabulky. „Za A-tým to byl můj první mistrovský zápas, ale už jsem nastoupil v šestnácti letech do pohárového utkání. Trochu nervózní jsem byl, ale na začátku to ze mě opadlo,“ popisuje své pocity z úvodu střetnutí.

Beroun nastartoval na úvod jara ke zlatým bodům mladíček David

Beroun ve svém prvním jarním duelu středočeské I.A třídy, skupiny A o přestávce prohrával 0:1. „Utkání bylo vyrovnané, soupeř dal branku z trestného kopu, jinak šancí moc neměl. My měli velkou příležitost, když po nahrávce Dana Hájka šel sólo Mykola Hrypas, ale přestřelil bránu,“ mrzí Davida.

Svou šikovnost ukázal David hned na startu druhé poloviny, kdy se jako první dostal na křídle ke střele a jako zkušený mazák zamířil přesně k tyči. Místní pokladník mohl jásat dvojnásobně, protože pokuta za první gól v premiérovém startu bude určitě mastná. „Z gólu jsem měl radost velikou, doufám, že důvěru trenéra jsem nezklamal. Nějaké vtípky na zápisné proběhly,“ sdělil David.

V závěru Daniel Hájek proměnil pokutový kop a zlaté tři body zůstaly Na Máchovně.