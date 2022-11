Ráz zápasu určil hned začátek zápasu. Už ve třetí minutě dostali domácí penaltu, které se ujal Slepička a pokutový kop bezpečně proměnil. Následovala však pasáž, ve které byli hosté lepší a Beroun domácí přehrával. Od 15. do 30. minuty si vytvořil tři šance, avšak ani jedna neskončila za zády gólmana Bohuslava. A tak přišel trest. Do přestávky se ještě podruhé prosadil Slepička a chvíli před odchodem do šaten na něj navázal Vošmik. Poločas tak mohl skončit jiným výsledkem než 3:0 pro domácí.