Poprvé se hrál v rámci Ondrášovka Cupu Superpohár, jehož slavnostní výkop provedla jedna z tváří nového ročníku Markéta Ringelová, útočnice Sparty Praha. Sama musela mít ze svých mladých čtrnáctiletých spoluhráčů radost, když porazili výběr 5:0 po gólech Wolfla, Štýbra, Nechvátala, Chrastiny a Mikuše. Na hřišti byla patrná souhra vítězů, ale výběr složený ze slávistů, hráčů Dukly, Bohemky a dalších také nezklamal a v jeho středu bylo k vidění několik výborných jedinců.

„V nádherném prostředí jsme si celou akci všichni užili. Na hráčích jsem viděl od počátku chuť a touhu uspět. Samotný zápas se hodnotí dobře. Vyhráli jsme a hlavně naše hra směrem dopředu byla nápaditá, bavila mě, kluky i diváky, kterých bylo opravdu dost,“ byl spokojen hlavní trenér Sparty U14 Martin Kumšta.

Jeho tým převzal vítězný pohár, poražení ale neodcházeli s prázdnou, když se vyfotili také s pohárem. Všichni hráči obdrželi medaile, které jim na krk pověsili kromě Markéty Ringelové také Miroslav Liba, Jiří Kotrba a Petr Lacina. Odměnou byla fotka s týmem Real To Praha.

Našel Robert Záruba příbuzné?

Při zápase žáků se už scházeli hráči obou celků dalšího zápasu. Diváci postupně poznávali Jaromíra Bosáka, Václava Kadlece, Pavla Mareše, Antonína Rosu. Patrik Berger dorazil také, po něm jeho spolubojovník z Liverpoolu a Slavie Vladimír Šmicer. „Ten je dnes ale líný, zdržel se včera na golfu,“ pobavil diváky manažer týmu. Nicméně vítěz Ligy mistrů a Evropské ligy byl největším lákadlem Real Topu.

Abychom ale nekřivdili ostatním, je to z hlediska největších úspěchů. Třeba takový Ota Balage byl hodně nenápadný a při rozcvičce zkoušel trestňáky. Postupně přicházeli i hokejisté, bojovník MMA a také komentátor Robert Záruba. K tomu se při autogramiádě přihrnuli Zárubové z Komárova. Příbuzní sice nejsou, ale fotka stála za to. Robert se jim pak odměnil tím, že neproměnil penaltu.

Na hřišti se pak potkali na jedné straně Jan Šubert a na straně druhé hokejista Jiří Tlustý, kteří jsou v příbuzenském stavu. O poločase to bylo 2:2, když skóre otevřel Václav Kadlec, poté vyrovnal z velmi přísné penalty Luděk Kaufamn. A poté se dostal ke slovu Dino. „Nechtěl bych ho bránit, je obrovský,“ komentoval v hledišti gól Jana Kollera hráč domácího áčka Tomáš Srp. Spolu s ostatními doslova vyburcovali k úniku Jaromíra Ernesta, který však ztroskotal na brankáři Belladovi. Přesto se domácí dočkali vyrovnání v podání Karla Vajse.

Podařilo se vybrat pětasedmdesát tisíc korun

O poločase došlo k důležitému okamžiku celého odpoledne. Na pažit vyjela na vozíčku Jarmila Gruntová, která převzala šek na 75 tisíc korun. „Když jsme si přečetli, co všechno tato paní pro postižené i ostatní lidi dělá, dojalo nás to a rozhodli jsme se šek předat právě jí,“ pravil do mikrofonu Petr Lacina. „Já moc děkuji, ale o peníze se dalšími postiženými podělím,“ řekla Jarmila Gruntová, která tak projevila své velké srdce. I pro ní je určitě potěšující, že jí kromě Petra Laciny a starosty Komárova Jaroslava Kleknera předal šek vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer.

Hvězdný výběr strhl výhru na svojí stranu

Pořadatelé ještě vylosovali tombolu, tři výherci si domů odnesli fotbalové míče. Ty se pak ocitly v sítích ještě třikrát. Nejprve si vychutnal obranu domácích Jan Koller, ale za domácí opět vyrovnal Luděk Kaufman. Real Top Praha ale své zápasy neztrácí, takže se dostal ke slovu Pavel Mareš, který pečetil na konečných 4:3 pro hosty.

Utkání ocenili diváci potleskem a samozřejmě ani fotky do památníčků a dalších forem vzpomínek. Škoda jen, že začalo pomalu poprchávat, takže diváci moc dlouho při následném koncertu nepobyli. I tak to bylo skvělé odpoledne a večer.