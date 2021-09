„Soupeř měl v zápase tři šance a dal tři góly,“ ulevil si nymburský trenér Lukáš Vlk. „Od nás je to stará písnička. Na gól se hrozně nadřeme. Podařilo se nám vyrovnat na dva dva, ale hned vzápětí jsme si nechali dát třetí branku. Pak jsme měli tři stoprocentní šance a ještě v poslední minutě šel sám na gólmana Bartoš, ale trefil jen tyč. Holt body opět nemáme,“ litoval kouč Polabanu.

Gólově se dařilo Petru Štychovi, který se trefil pěkně k tyči i dorážkou – to byla rozhodující trefa. Zbylý gól na 1:2 dával hlavou Vokáč.

„Byli jsme hodně slátaní, protože Tomáš Srp (řečený Kosa) se ženil a kluci mu byli na svatbě. Ale tři body jsme chtěli a máme je. Domácí sice byli hodně naběhaní, nehráli špatně, ale my podali také dobrý výkon a máme zlaté tři body. Už proto, že Nymburk trefil v poslední minutě tyčku,“ usmál se spokojený kouč Miroslav Nesnídal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.