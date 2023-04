Poslední celek A skupiny I.A třídy Králův Dvůr B v Nelahozevsi vedl, ale pouze několik málo minut. Po vyrovnání do šatny přišel ve druhém poločase obrat na konečných 3:1 pro domácí Dynamo.

Béčko Cábelíků padlo v Nelahozevsi. | Foto: ilustrační foto Jan Sláma

„Povinná výhra, ale rozhodně ne lehká,“ usmíval se trenér Dynama Daniela Kaplan nad klišé pojícím se se zápasy proti soupeřům ze dna tabulky. „Jsme dobrá parta, která se těší na každý zápas, to samo o sobě je motivující. Pak jsme smíření s tím, jak to v tabulce máme, tak si jen říkáme, že nemáme co ztratit, jít tam se vztyčenou hlavou a musíme makat, aby do budoucna byly lepší výkony i výsledky,“ uvedl trenér béčka Cábelíků Jakub Šindelář.

Jako první se na Dynamu prosadili hostující mladíci, konkrétně ještě náctiletý Beneš zahrál Zavadilovi na housle. „Úvod zápasu byl od nás dobrý, hrálo se převážně na půlce soupeře, žádnou vyloženou šanci si ale nevybavuji, jen rohy a centry ze stran, ale bez zakončení. Hosté ze standardky překopli naší obranu a dali gól,“ popsal Kaplan překvapivou zápletku. „Adam Beneš měl dobrý náběh, dostal skvělou průnikovou nahrávku a mezi nohami gólmana se nemýlil,“ popsal gólovou radost kouč hostů.

Důležitým faktorem utkání pak bylo vyrovnání domácích do šatny, které se po rohu Křtěna povedlo Holému. „Za mě zbytečný roh v poslední minutě nastavení prvního poločasu, kdy jsme nepohlídali jednoho z domácích, ten se uvolnil a hlavou se nemýlil,“ smutnil Šindelář, který dodal: „Gól do šatny není nikdy moc hezký. Pokyny byly furt stejné, být trpěliví, makat jeden za druhého a jen si pohlídat standardní situace domácích.“

Domácí Holý se pak postaral i o nakonec vítěznou trefu, když z penalty potrestal faul na Vorla. Exligista nastupující více vzadu se na hrotu útoku nezjevil ve druhém poločase náhodou. Domácí totiž potřebovali zápas s posledním týmem tabulky i kvůli následnému vražednému losu nutně zvládnout za tři body, což se nakonec povedlo. „Bylo to hop, nebo trop. Naštěstí se gól podařilo dát nám, když Vorel pláchl a stoper ho před gólmanem sestřelil,“ oddychl si trenér Dynama. „Mohli jsme to pak více zatáhnout a hrát hru, která nám vyhovuje. S vítězstvím jsme samozřejmě spokojení,“ dodal Kaplan. „To byla zrovna fáze zápasu, kdy hra byla nahoru dolů, a postupně jsme získávali více ze hry a paradoxně jsme inkasovali. Penalta byla jasná, nepohlídali jsme jediného hráče, co měli nahoře a zastavili ho až za cenu faulu,“ litoval trenér Králova Dvora B.

Hosté nebyli spokojeni s hrací plochou. „Já tentokrát ani nikde nekoukal, co kde se psalo či říkalo. Nejen, že se prohrálo, ale i na jakém hřišti se hrálo. Já zažil spousty povrchů, ale takovou U rampu nebo jak to nazvat, jsem ještě nezažil. Takže za mě díky tomu terénu byla úroveň fotbalu tak třetí třídy,“ zlobil se Jakub Šindelář, jenž dodal: „Nicméně kluky musím pochválit za celé jaro, jak se pereme o jakýkoliv bod, nic nevzdáváme a že naše jaro je o dost lepší než podzim.“

Nelahozeves – Králův Dvůr B 3:1 (1:1)

Branky: 45. a 75. PK Holý Jan, 88. Janovský - 34. Beneš.

Rozhodčí: Jarolímek, Soukup, Stehlík.

ŽK: Holý – J. Svoboda.

Diváci: 120.

FK Králův Dvůr B: Kovařík, Svoboda J., Matějka, Rešl Jan (79. Holakovský), Rešl Jiří, Fic, Krivačka (83. Dochtor), Bíba, Kočí, Beneš, Svoboda P. Trenér Jakub Šindelář.