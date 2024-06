Po nečekané prohře v Jílovém zajížděli Loděničtí do Dolních Břežan. Druhý tým tabulky je na svém hřišti silný, ale svěřenci Jana Majera si chtěli odvést minimálně bodík, který by jim definitivně stačil k záchraně. Už po několika sekundách šla do vedení domácí Olympie po trefě Štědronského. Ten se do poločasu prosadil ještě jednou. O poločase si hosté v kabině nastavili účinnou taktiku, která měla za důsledek sklapnutí známé Csaplárovy pasti. Krátce po startu druhého dějství snížil Zdeněk Žižka a po další úspěšné šanci vyrovnal Bartoš. Na startu poslední patnáctiminutovky rozhodl o vítězství loděnického mančaftu nejlepší střelec soutěže Tomáš Herejt. Loděnice tak po povedeném druhém poločase vyhrály 3:2 a zachránily se v soutěži.

Tlustičtí v Jílovém otáčeli dvoubrankové manko, povedlo se jim ale jen vyrovnat. Tlustice nutně potřebovala potvrdit roli favorita, aby se dotáhla na zbývající týmy hrající o záchranu. I tentokrát domácí o poločase po brankách Cimpla a Jankeleho vedli 2:0. Alespoň bod se povedlo vystřelit Davidu Spoustovi, když se během dvou minut trefil hned dvakrát. V závěru už se nikdo neprosadil a Tlustice tak v podstatě ztratila dva body po remíze 2:2.

V derby mezi rezervami Králova Dvora a Hořovic byli úspěšnější hosté. V odloženém klání pomohli Hořovicím i někteří stabilní hráči A týmu - Vostárek a Kuška. Skóre otevřel po střele zpoza vápna Vyšín. Po dalších deseti minutách Kyncl nacentroval právě na Vostárka, jenž se trefil hlavou. Zanedlouho byl Drábem ve vápně podražen Sabou a Cábelíci kopali penaltu. Na tu si věřil Janků a i přesto, že Brambora tipl stranu, bylo sníženo. V další příležitosti trefil hráče stojícího na lajně Koten. Následně Vostárek z přímého kopu orazítkoval tyčku. V poslední akci prvního poločasu Vyšín zahrával rohový kop, který fantasticky usměrnil hlavou na zadní tyč Dráb. Ve druhém dějství dvakrát čaroval brankář Brambora. Nejprve zachytil prudký volej Kočího a následně vychytal tváří v tvář Matouška. V nastavení se ukázal i domácí gólman Kovařík, který ve stoprocentní tutovce vychytal Kotena. Hořovice tak v důležitém klání přehrály rezervu Cábelíků poměrem 3:1.