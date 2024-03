Na poslední vzájemný střet s Petrovicemi v Tlustici nevzpomínají rádi. Od 6. minuty hrála Tlustice přesilovku, ale brzy inkasovala a vyrovnat dokázala až v poslední desetiminutovce. Tentokrát mělo utkání úplně odlišný průběh. Domácí soupeře přehrávali a vytvořili si tlak, který vyústil ve vlastní gól kapitána Kicla. Těsně před poločasem se navíc trefila nová posila Adam Větrovský a do kolonky střelců se zapsal i Jirouch.

Dvě obdržené branky v posledních dvou minutách prvního poločasu s Petrovicemi zamávaly, krátce po příchodu z kabin podrazil Sedlák rozběhnutého Jiroucha a musel předčasně do sprch. Ve dlouhé početní výhodě se ještě prosadil Michal Ungr a v závěru upravil na konečných 5:0 střídající Pavel Ungr.

Loděnici po kvalitní zimní přípravě čekal zájezd do Černolic, tedy na hřiště týmu, který je namočený v sestupových vodách. Krátce před pauzou se urodila velká komplikace, když loděnický Hejna dostal červenou kartu za úmyslné vyražení míče směřujícího do branky rukou. Následný pokutový kop proměnil Buzek a do kabin se šlo za stavu 1:0.

Hosté se nevzdali a po dvou minutách druhého dějství se prosadil Zdeněk Žižka, navrátilec z Motorletu Praha. I v deseti hráčích byla Loděnice vyrovnaným soupeřem a na startu poslední desetiminutovky přidal Žižka druhý gól, který se později ukázal být vítězným. Hráči Loděnice si závěr pohlídali a ubojovanou výhru 2:1 náležitě oslavili.

Béčko Hořovic nestačilo na Novou Ves

Rezerva divizních Hořovic vstoupila do jara domácím utkáním proti Sokolu Nová Ves pod Pleší. Speciální je tento střet hlavně pro hostujícího brankáře Nováka, jenž v Hořovicích ještě před nedávnem chytal divizi. V prvních minutách měl ale mnohem více práce gólman domácích Koten, když několikrát svůj tým podržel. Na střelu Krásy v osmé minutě byl ale krátký. Další velkou příležitost ale zneškodnil a asi po deseti minutách bylo vyrovnáno, když se Kalina trefil hezky k tyči. Ten pak zkoušel štěstí ještě jednou, ale Novák byl připraven.

Ve druhém poločase neproměnili šance Vyšín a Kalina. Znovu do vedení šli hosté po tvrdé střele Voborníka. Ten byl ještě v závěru faulován v pokutovém území a následovala penalta. Na tu přiběhl brankář Novák a pokud by ji Koten chytil, byla by velká šance, že Hořovice z protiútoku vyrovnají. Risk hostům ale vyšel, Novák zamířil prudce k tyči. Hořovice tak v prvním mistráku po zimní pauze prohrály 1:3.