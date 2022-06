Hostům scházelo několik hráčů základní sestavy, přesto začali lépe. Jenže dvě velké šance nezužitkovali a nevyužili chyby v domácí obraně. Naopak ve 29. minutě udeřilo, když Altman stačil trestný kop jen vyrazit a Vacek ho dorazil do sítě. „Do našeho velmi lehce inkasovaného gólů jsme byli lepší, a pokud by se nám podařilo dotáhnout do gólu některé ze třech, čtyř šancí, bylo by asi vše jinak,“ mínil Tomáš Březina sledující zápas nejprve z lavičky.

Ve druhém poločase oba celky spíše nakopávaly míče, což vyhovovalo domácímu celku, který hodně přitvrdil a hájil své vedení. Navíc sedm minut před koncem dostalo Poříčí možnost zahrávat penaltu, kterou Azilinon proměnil. Poté šel na plac i Březina. „Měl jsem zklidnit hru a dát tomu nějakou myšlenku,“ popsal pokyny před svým nástupem.

Navíc se mu podařilo utkání zdramatizovat. „Naprosto přesně zahraný rohový kop od Adama Vokáče a hlavou jsem se prosadil jako za mlada,“ usmíval se úspěšný střelec, který dodal: „Byl to první gól v mistráku po té dlouhé pauze, před tím byl covid. Moc jsem toho nenahrál za poslední tři roky, tak snad ještě budu trochu platný,“ dodal Tomáš Březina. Na remízu už ale jeho tým nedosáhl.