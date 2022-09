Po zahájení utkání diváci čekali na to, s čím oba týmy vyrukují. „Ze začátku to byl spíš takový oťukávací fotbal, byl to hodně boj o střed pole. Navíc z naší strany tam byla velká míra nepřesností co se týče kombinace,“ řekl cerhovický Tomáš Hegedüs.