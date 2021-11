Už je mu 43 roků a na podzim se trefil jen čtyřikrát. Oni také Loděničtí po koronavirové pauze vzali fotbal spíš zlehka, špatně se scházeli a nehráli tak dobře jako v předešlých letech. Herejt přesto vidět byl a třeba jeho jubilejní branka byla hodně důležitá, za stavu 0:2 s Lány nastartovala AFK a ten nakonec dosáhl aspoň na remízu.

Byla z toho velká oslava, předseda klubu Josef Tůma předal Tomáši Herejtovi míč, se kterým se hrálo, na tom samozřejmě nescházelo číslo 250. „Podepsali mi ho všichni kluci, tohle bude skvělá památka,“ usmíval se kanonýr, který mimochodem Josefu Tůmovi chtěl přímo poděkovat za vše, co pro něj udělal.

Gólů v krajských soutěžích dal odchovanec Českého lva Beroun víc než 250. V mateřském klubu hrál A třídu, pak pomáhal Královu Dvoru při postupu do ČFL. V těchto klubech si branky ještě nepočítal, ale po příchodu do Loděnice se toho ujal vedoucí týmu Jiří Gall, který statistiku klubu má roky na starosti a je velmi pečlivý.

Proč vůbec Berouňák Herejt nezůstal doma v Českém lvu? Prý neshody… Přesto má klub v srdci dodnes, prožil tam krásné mládí. Po konci zmíněného hostování v Králově Dvoře mu ještě na stůl dorazila nabídka z Hořovicka, ale přece jen to je z Berouna kousek cesty a Tomášovi si už nikam trmácet nechtělo.

A tak zamířil do Loděnice, kde trénoval jeho táta Ludvík, další velká persona fotbalu na Berounsku. „Kvůli tátovi to byla jasná volba a jsem rád. Našel jsem výbornou partu kluků, vynikající fotbalisty. K další změně dresu už nebyl důvod,“ říká.

Dal spoustu důležitých branek, ale nejvíc vzpomíná na zápas s béčkem Kladna před rokem, kdy v poslední minutě vyrovnal. „Tehdy se mi povedl pěkný trestňák v poslední minutě. A vzápětí mě ještě faulovali a my nakonec z penalty zápas vyhráli. Byl to super pocit.

Vybavuje si také duely proti Hostouni, kde naopak střelecké kopačky zapomněl doma, přesto byl důležitou postavou. „Loni jsme s nimi remizovali 4:4 a já přihrál na všechny naše branky. A před lety, když byli jasným favoritem A třídy, jsem tam dostal červenou kartu, přesto kluci zápas neskutečně otočili. Hvězdou byl tenkrát Honza Křížek, který dal hattrick,“ vybavuje si slavnou výhru nad dnes už třetiligovým mužstvem.

Jak už bylo naznačeno, Tomáš Herejt zdaleka není jen kanonýr, on umí na gól i parádně přihrát. O to víc si cení pomoci spoluhráčů, kteří mu jeho 250 branek pomohli připravit. Za všechny jmenuje dva, jimž to šlo nejlépe: Tonda Novák a Robert Kovač. Bohužel pro něj, v áčku se už na podzim objevovalo jen Novák a to ještě velmi sporadicky.

Přesto je Tomáš Herejt odhodlán, že třístovku v zelenobílém dresu v kariéře stihne. „Rád bych, samozřejmě pokud zdraví dovolí. Nikdy jsem neměl vážnější zranění, kolena mám na rozdíl od mnoha spoluhráčů v pořádku a bolí jen kotníky. Hlavně se ale musíme zlepšit jako tým, na podzim nebyla docházka nejlepší. Na jaře snad budeme hrát lépe,“ doufá jeden z nejlepších krajských kanonýrů Středočeského kraje tohoto tisíciletí.

Jestli ne vůbec nejlepší.

Tomáš Herejt dal za Loděnici už 250 branek. od spoluhráčů dostal míč se všemi podpisyZdroj: AFK Loděnice

