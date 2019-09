/FOTOGALERIE/ Za příjemného fotbalového počasí se utkaly dva celky, které se na jaře pohybovaly v horní polovině tabulky I.B třídy, ale zatím jejich výsledky na začátku soutěže zůstávají za očekáváním. Navíc oběma celkům chyběla řada hráčů základního kádru, například v domácím dresu chybělo pět hráčů základní sestavy ze zápasů v Nové Vsi, zraněný Lehocký bude chybět minimálně měsíc.

Z fotbalové I.B třídy, sk. E: AFK Loděnice - TJ Sokol Daleké Dušníky 5:1 (4:0). | Foto: DENÍK/Jan Bežó

V důležitém utkání se hrálo o to, komu se podaří posunout do klidnějších vod tabulky. Po výborném výkonu v prvním poločase se to povedlo zelenobílým, všechny body zůstaly doma.