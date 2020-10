Jak moc bylo těžké se na podzimní část sezony připravit vzhledem k různým opatřením?

S opatřením okolo pandemie to nemělo žádnou souvislost. Během přípravy zde vše fungovalo jako vždy, žádná omezení nebyla, ale bohužel jsme se potýkali s poměrně dost zraněními a museli tak v zápasech dostávat větší prostor než jsme chtěli kluci z dorostu. Zároveň jsme neustále improvizovali s počtem v trénincích a na některých se tréninkové manko z přípravy projevilo i během těch odehraných zápasů.

Zatím jste na jedenáctém místě s třemi výhrami a pěti porážkami. Asi jste chtěli být trochu výš…

Určitě jsme nespokojení. Paradoxně se nám výsledkově povedly zápasy ze začátku soutěže po složitější přípravě a věřili jsme, že se postupně budeme zvedat i herně. To se také stalo, ale dopláceli jsme na individuální chyby a neproměňování šancí. Výsledkem jsou čtyři porážky v řadě, byť tři byly na hřišti soupeřů, kteří jsou na prvních místech tabulky.

V osmi zápasech jste dali devět branek a obdrželi patnáct. Nejlepším střelcem je Martin Kraus se dvěma góly. Je na vině malého počtu vstřelených branek právě neproměňování šancí?

Myslím, že skóre plně koresponduje s mou předešlou odpovědí a vlastně i odpovídá postavení v tabulce.

Svátkem pro fanoušky i hráče je vždy utkání s pražskými S. Slavii B jste dokázali porazit za dva body, bylo hodnocení tohoto zápasu pozitivní?

Na Slavii jsme odehráli dobrý zápas a o to větší chybou bylo, že jsme nedokázali v posledních minutách zápas dohrát na vítězství. Takže úplně spokojeni jsme ani po tomto zápase nemohli být.

Další utkání s pražským S, tentokrát se Spartou B, bylo odloženo. Navíc jste souhlasili s tím, abyste s nimi hráli, až budou mít po karanténě natrénováno. Ocenili to nějak? I když na hřišti to skončilo výhrou Sparty…

Nemyslím si, že by bylo potřeba nám děkovat, navíc musím přiznat, že my chtěli hrát již v původním termínu, ale respektovali jsme přání svazu a Sparty. Mám-li to trochu odlehčit, tak se nám Sparta odvděčila silnou sestavou s několika hráči áčka. Ale jsme za tuto zkušenost moc rádi. Přes výsledek jsme na našem výkonu viděli plno pozitivních věcí.

Které jiné utkání vás potěšilo a které naopak zklamalo?

Samozřejmě všichni máme rádi vítězství. Nejvíc nás ale zklamal první poločas na Admiře, tam to bylo i z hlediska přístupu špatné a možná jsme za to byli potrestáni i v těch dalších zápasech.

Jak vnímáte vynucené přerušení organizovaného sportu?

Jako každý jsem z toho otrávený, nejen s ohledem na fotbal. Ale respektujeme to a těšíme se na další restart.

Tým se bude nějak připravovat nebo ne?

Vzhledem k tomu, že nejsme profesionálové, tak i z nějakých etických důvodů a respektu k tomuto onemocnění a lidem ze zdravotnictví, kteří mají nyní napilno, se nescházíme, a to ani v počtu, který je povolen. Čekáme, až bude trochu líp. Věříme hráčům, že sami v rámci možností trénují.

Máte nějaké zprávy, že by mohlo dojít ke spuštění soutěží a jsou už nějak naplánovány dohrávky?

Zatím čekáme na ty dobré zprávy a podle toho se pak zařídíme.

A ještě aktuálně k dění na Strahově, které se dotýká i třetí ligy. Jak vnímáte novou kauzu?

Přál bych si, aby všichni, kteří nehrají fair play, byli spravedlivě potrestáni, ať už je to ve fotbale anebo ve společnosti. Ale tato kauza není jen problémem fotbalu. Bohužel se týká nás všech a doby, ve které žijeme. Levárny a podvody se dějí každý den a všude, ze společnosti se vytrácí hodnoty, které by právě sport měl reprezentovat. Stav společnosti a předních představitelů nejen naší země je větší problém než vir, se kterým se nyní potýkáme.