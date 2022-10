„Prvních pár minut jsme hráli v jiném rozestavení než obvykle, díky tomu měl soupeř víc ze hry a pár šancí. Poté jsme se přeskupili, začali jsme více hrozit my a do poločasu jsme si vytvořili tlak, po kterém padl gól,“ popsal první půli Břížďala, který se sám postaral o důležitý gól: „Dobře jsme vybojovali míč na útočné půli. Tak jsem chtěl ze stopera podpořit útok a pokračoval jsem dopředu. Následoval míč na hroťáka Kubu Krůtu, který mi parádně sklepnul míč. Dostal jsem se do vápna, vystřelil jsem ke vzdálenější tyči a spadlo to tam.“

Hoste však dvěma brankami po obrátce skóre otočili. „Máme problémy zachytit začátky druhých poločasů. Měli jsme pár šancí, které jsme neproměnili, pak nás soupeř potrestal po míči za obranu na nabíhajícího hráče, který byl nedůrazně bráněn a procedil míč do sítě. Druhý gól jsme dostali z rohu, což mrzí ještě víc, jelikož jsme si špatně rozebrali hráče a nezafungovala nám zóna,“ litoval stoper Berouna.

O vyrovnání na 2:2 se postaral opět on. „Na půlce jsem dostal přihrávku, soupeř měl velmi otevřenou obranu a nikdo na mě nevystupoval, tak jsem s míčem pokračoval až na půlku půlky. Chtěl jsem vyrovnat, zkusil jsem vystřelit z dálky a ono to tam padlo. Jsem opravdu sváteční střelec, takže jsem se tomu sám divil,“ pousmál se a přidal: „Ke konci zápasu jsme si vytvořili tlak, měli jsme pár trestných kopů a šancí, ale proměnit se nám je nepodařilo.“

Na berounské hráče čeká v sobotu výlet do nedaleké Příbrami, kde by měli na hřišti posledního Spartaku naplno bodovat. „Spartak je poslední? Já osobně na tabulku nekoukám, snažím se hrát vždy na maximum a vyhrát. Určitě to bude náročné, ale doufám, že budeme bodovat,“ věří Tomáš Břížďala.

ČLU Beroun – Mnichovo Hradiště 2:2 (1:0)

Branky: 45. a 74. Břížďala - 57. Geissler, 72. Košek.

Rozhodčí: Kaucký, Budil, Nerad .

ŽK: Lhotka – Kohout, Geissler, Košek.

Diváci: 67.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Krůta, Břížďala, Tarhaj (12. Pošmurný), Pipiška, Krpálek, Lacina, Lhotka, Horel (32. Šikanedr), Poslední (90. F. Štefan), Vopěnka. Trenér: Michal Červenka.