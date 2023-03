Po pádu z divize hraje Český Lev-Union Beroun středočeský přebor, který je považován za nejkvalitnější krajskou soutěž v republice.

Brankář Pavel Šebek zamířil z Berouna do Komárova. | Foto: archiv Deniku

Po podzimní části je berounský tým na jedenáctém místě se ziskem osmnácti bodů. Takže žádná sláva. I proto byla příprava na jarní odvety velmi důležitá. „Se zimní přípravou jsme v rámci možnosti spokojeni, i přesto, že nás postihly nějaká zranění a nemoci. Ale tak to bohužel je. Musíme to tak brát a vypořádat se s tím,“ řekl trenér ČLU Michal Červenka.

Do jarních odvet vstoupí Beroun v sobotu na domácí umělé trávě Máchovny proti silnému soupeři, Hřebči. Zápas má výkop v 15 hodin. Mohou pomoci ČLU posily? „Vrátil se Ilya Tarasov z Povltavské a Libor Novák z Rejšic, přišel Mohammed Toure z Dolních Břežan, ještě jsou dva hráči v řešení,“ ozřejmil Červenka posílení kádru, ale také vypočítal odchody: „Odešel Pavel Šebek do Komárova, Tomáš Lhotka do Hýskova a Jakub Krpálek do Admiry.“

Pro berounský celek je vstup do jara důležitý. „Cílem je abychom se vyhnuli záchranářským bojům a pokusili se v tabulce vyšplhat výše,“ dodal Michal Červenka.