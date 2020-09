V nezvyklém dopoledním čase odehráli fotbalisté Chlumce další domácí zápas v I. A třídě. Tentokrát doma body nezůstaly, když se trefovali pouze hosté z Podlesí, a to hned dvakrát.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Slavíček

Hosté byli favoritem, vždyť dosud třikrát vyhráli. „Nic speciálního jsme nepřipravovali. Věděli jsme, jak hrají. Spíš jsme řešili naší sestavu, kde stále postrádáme pět zraněných hráčů základní sestavy,“ posteskl si trenér Chlumce Radek Vostárek. V přípravě s Komárovem se Podlesí prezentovalo jako hodně běhavý celek. „V našem zápase mi to nepřipadalo, že by byli běhavější než my. Soupeř byl agresivní a trpělivě čekal na naše chyby. Spíš mi připadalo, že si přijeli pro bod na naše hřiště,“ rozmítal kouč domácích.