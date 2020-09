V brankovišti musel Komárov řešit problém, když gólmani jsou nemocní. Zastoupil je dvaapadesátiletý Vladislav Lacina. „Museli jsme narychlo řešit velice nepříjemnou záležitost a klobouk dolů před Láďou, že nám vyšel vstříc. Musím říct, že i mužstvo tuto věc vzalo v klidu. Láďa musel čelit hned v úvodu nepříjemnému trestnému kopu a v samém závěru nás podržel při dorážce domácích. Já jsem nadmíru spokojený a jistě i on měl dobrý pocit, že nám mohl pomoci. Touto cestou bych mu chtěl ještě jednou poděkovat,“ neskrýval spokojenost kouč Komárova Miroslav Nesnídal.

Hostujícímu týmu na rozdíl třeba od duelu s Nespeky v Poříčí vyhovovalo větší hřiště. „Jsme rádi, že jsme hráli na tak hezkém stadionu, pro hodně kluků to byla premiéra na druholigovém stadionu. Myslím si, že se každý moc těšil. Do Vlašimi jsme jeli s tím, že už se musíme chytit a přivézt tři body! Jsem rád, že se nám to povedlo,“ uvedl kapitán hostů Michal Pužík, který se dvěma pěknými góly zapsal do historie utkání.

„První gól padl po rohu, máme tam nějaké možnosti, jak to řešit a konečně nám tam něco padlo. Trochu mě štve, že asi za deset minut soupeř vyrovnal na 1:1, ale do poločasu se stav nezměnil. Tak jsme si řekli, že už konečně urveme nějaké body, šance jsme měli ale většinou nás zastavila sudí, která praporek zvedala celkem často. Při druhém gólu jsem si naběl za obranu a Bežík (Bežó) tam dal krásně balón, gólmana jsem viděl venku, tak jsem ho zkusil přehodit a naštěstí to tam padlo a bylo to 1:2,“ popisoval dění na hřišti Michal Pužík. Jeho tým byli po celý zápas až na malé záchvěvy domácích lepší. „Na můj vkus jsme to ale v první půli hodně otevírali a oni byli nebezpeční v útočné fázi. Moc šancí jsme jim ale nedovolili a vyhráli zaslouženě. Závěr mohl být sice klidnější, ale i tak jsem spokojený,“ uvedl Nesnídal.

Hosté ve druhé půli ještě trefili tyč. Komárov lépe kombinoval a byl disciplinovaný, až na několik protestů při odmávaném ofsajdu. Na rozdíl od domácích, ti totiž měli frustrovaného vyloučeného hráče, při střídání došlo na jejich střídačce k ostré výměně názorů. „Já se snažím, aby se hráči soustředili na výkon a plnění povinností, na kterých jsme se domluvili. Nemá cenu komentovat rozhodčí, stejně je to zbytečné a odvádí to pozornost od hry. Stačí, že tam někdy „vyjedu“ sám,“ usmíval se Nesnídal.

K dalšímu utkání už vzhlíží i komárovský kapitán. „Máme u nás asi pět gólmanů, ale všichni mají zranění, takže musel do brány legenda a trenér gólmanů Laci (Lacina). Všichni jsme věděli, jaký má přístup a že se udržuje, že to zvládne a pomůže. Díky za něj, a jak se říká, vítězná sestava se nemění takže teď je to na tréňovi,“ smál se Pužík, který dodal: „Snad jsme se teď odrazili, už budeme zase šlapat a bude se nám dařit jako v minulé sezoně.“ Výhra totiž přišla pro Komárov v pravý čas a může se v klidu připravit na další béčko, tentokrát divizního Českého Brodu. „Myslím, že si všichni uvědomujeme důležitost tohoto vítězství, ale aby to mělo ten správný význam, je potřeba doma vyhrát za tři body,“ ví dobře Miroslav Nesnídal.

Vlašim B – Komárov 1:2 (1:1)

Branky: 22. Štyx - 20. a 54. Pužík. Rozhodčí: Hes, Boček, Pavlíková. ŽK: Toupal, Zeman, Lapáček – Mojdl, Březina, Bežó. ČK: 89. Zeman (VLA). Diváků: 105.

FK Komárov: Lacina, Pužík, Vajs (58. Srp), Šubert (80. Keckstein), Vokáč II. (69. Nový), Mojdl, Komínek, Březina (85. Šíma), Bežó, Kaufman, Vaníček. Trenér: Nesnídal.