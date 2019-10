Jíloviště – Chlumec 0:4 (0:1)

Branky: 13. Pouček, 56. a 64. Veselý P., 61. Turický. Rozhodčí: Nerad, Budil, Klápa. ŽK: Janoušek, Siegl, Jiráň, Adamča, Rezek – Vostárek, Zieris, Veselý. Diváci: 50. SK Chlumec: Peták, Zieris, Slabihoudek, Pouček, Kravcov, Veselý, Vostárek, Šonka (61. Pogorilij), Turický, Lojek (57. Šifra), Trcka.

Že Chlumec vypráská domácí Jíloviště čtyřgólovým přídělem, to se rozhodně nečekalo. „Jeli jsme tam s tím, že chceme jednoznačně vyhrát. Je tam menší hřiště, takže jsme si museli dávat pozor hlavně na standardní situace. Věděli jsme, že pokud splníme to, co jsme si řekli, bude to v pohodě,“ uvedl hostující hráč David Turický. Domácí mají trochu starší tým, pro hosty to mohla být výhoda. „Asi ano. Chtěli jsme je hlavně aktivně napadat a nedat jim čas na rozehrávku,“ přitakal Turický. Chlumec vedl o poločase zásluhou Josefa Poučka. „Dařilo se nám ale jenom tak prvních patnáct až dvacet minut, měli jsme tam šance na víc gólů. Bohužel jsme se pak přizpůsobili a nechali je začít hrát. Řekli jsme si, že musíme druhou půli začít jezdit po zadku, nebo dostaneme gól a bude zle,“ věděl Turický.

Sám zvyšoval na 3:0. „Můj gól padl po centru z naší pravé strany. Uvnitř vápna vyhrál Pepíno (Pouček) souboj, kdy předskočil protihráče a sklepl mi balón na velké vápno. Trefil jsem to z první levačkou nártem, padlo to tam od tyčky, takže trochu i štěstí,“ popsal gólový úspěch. Jeho spoluhráč Petr Veselý vstřelil dvě branky a byl v utkání rozdílovým hráčem. „Petr trefil gól na 2:0 a tím nám dal konečně trochu klidu, na 4:0 pak dal z přímáku. Rozdílový je určitě, skvělý na balónu, přehled, prostě má všechno,“ usmíval se Turický. Nováček soutěže je na překvapivém pátém místě se ztrátou pouhých tří bodů na třetí flek. „Pro mě to překvapení trochu je, očekával jsem, že budeme bojovat spíše ve spodku tabulky. Ale máme dobrou partu a myslím, že můžeme hrát ještě líp. Snad nám to tam na jaře bude padat,“ věří David Turický.

Spartak Příbram – Zdice 0:1 (0:1)

Branka: 30. Růžička. Rozhodčí: Marek, Novotný, Pejša. ŽK: Mourek, Černý F., Drašnar – Kabát, Myška, Rigo, Dufek, Melzer. ČK: 50. Pech (ZDI). Diváci: 60. FK Olympie Zdice: Melzer, Svoboda T. (70. Dufek), Kabát, Pech, Froněk, Rigo, Koželuh, Růžička, Myška, Krůta, Flaks (52. Kosík).

V záchranářském duelu uspěla Olympie Zdice na horké příbramské půdě. V utkání vedli hosté gólem Pavla Růžičky. „Gól padl po rohovém kopu. Dominik Rigo výborně zahrál rohový kop a Pavel Růžička se po vyražení míče nejlépe zorientoval a zakončil,“ popsal rozhodující branku vedoucí zdického týmu Michael Macourek. Spartaku se na podzim nedaří, byl však nepříjemným soupeřem. „Spartak má velmi mladý tým. Hráli velmi dobře. Myslím však, že je trápí koncovka. Mají stejný problém jako my, neproměňují svoje šance. V tomto utkání jsme byli šťastnější,“ uznal Macourek.

Jeho tým hrál od 50. minuty bez vyloučeného Filipa Pecha. Byla to přísná červená karta, po skluzu, kdy soupeř mohl jít do slibné šance. Náš názor byl takový, že by byla adekvátní žlutá karta. Důležité pro nás je, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Velmi důležité vítězství,“ netajil se zdický vedoucí. Domácí byli nervózní, svědčí o tom i žluté karty ve druhé půli.

„Soupeř nás zatlačil, měl velké šance, ale možná svojí nezkušeností svoje šance nedotáhl do konce. Postupem času byl Spartak možná trochu flustrovaný. Po obdržené červené kartě jsme hráli zezadu a bojovali jsme. Bojovným výkonem jsme urvali tři body. Jsme rádi, že jsme to dotáhli,“ řekl Macourek. I Zdice měly šance na zvýšení náskoku. „Tomáš Koželuh dal hlavičkou dal. Velmi dobrou šanci měl i Jirka Krůta. Po vyloučení Filipa Pecha jsme hrozili z brejků. Musíme však uznat, že soupeř v početní převaze měl více šancí,“ přiznal Michael Macourek, který se netajil spokojeností: „Radost byla samozřejmě veliká. Bylo to ubojované a z toho je radost dvojnásobná. Jsme rádi, že poslední dvě utkání jsme zvládli. Chceme samozřejmě dále bodovat a už se soustředíme na dalšího soupeře, kterým budou na domácí půdě Votice.“