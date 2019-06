Zápas může být náboj, diváci by se měli s oběma týmy rozloučit tak, že jich přijde povzbudit své barvy. Hraje se v sobotu na Jánské od 10 hodin.

Rezerva Cábelíků zdolala béčko Hořovicko

„K dalšímu domácímu utkání přijel celek z Hořovic, který je jasným sestupujícím a tak jsem nabádal kluky, aby hráli svůj fotbal a hlavně aby napravili porážku z minulého týdne. Do utkání jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme si několik slibných příležitostí, ale branku jsme jen obstřelovali. Pak přišla první větší příležitost a v osmé minutě jsme vstřelili první branku utkání (Jan Svoboda dal nakonec hattrick). Během tří minut jsme se dočkali další branky a již bylo vidět, že to bude utkání o hodně vstřelených brankách. Hosté začali utkání v desti hráčích a do branky se jim postavil hráč z pole. Bohužel si toho soupeř moc nevypracoval. Do poločasu jsme přidali ještě jednu branku a do šaten jsme šli za stavu 3:0,“ řekl trenér vítězů Adam Novák.

„I při vysoké teplotě jsme pokračovali v druhém poločasu ve výborném výkonu a soupeře přehrávali. Přidali jsme hned na začátku druhé půle další branku a vedli jsme 4:0. Poté hosté dali svůj jediný gól díky faulu ve vápně, kdy byla nařízena penalta. Poté již padaly branky jen do soupeřovy sítě. Konečný výsledek 7:1 je ještě pro hostující tým mírný,“ uvedl Novák, který dodal: „Teď nás čeká poslední zápas, který odehrajeme v sobotu ráno od deseti hodin v Loděnici, kde bychom chtěli uspět a udržet se na krásném třetím místě. Poté nás čeká dokopná na našem stadionu a měsíční pauza před začátkem do nového ročníku.“

Loděnice obrala Zdice po penaltách

Na otázky Deníku k utkání Zdice - Loděnice 2:3 pk odpovídal loděnický Jan Křížek.

Vnímali jste před utkáním, že je pro Zdice hodně důležité?

Nijak extra jsme to nevnímali, snažili jsme se spíše soustředit na náš vlastní výkon.

Jak se vám hrálo před pěknou návštěvou?

Samozřejmě je to vždy příjemné, když se hraje před větší návštěvou. Doufám, že si to lidi užívali, tak jako my hráči na hřišti.

Fandili lidí Zdicím nebo jste vnímali i podporu příznivců Chlumce?

Vůbec jsme tohle neřešili, soustředili jsme se pouze na náš výkon.

Jak padly góly?

První gól padnul po krásném přímém kopu do vápna od Šoliho (Šolc), kde si ho našel Slejd (Majer) a hlavičkou uklidil míč k pravé tyči. Vyrovnávací gól domácích byl po centru, kde Růžička uklízel balón hlavou do branky. Další náš gól padnul po centru Bena Jeřábka, kde Hrudy (Hrudka) hlavičkoval do obránce a míč se mu odrazil od ruky. Rozhodčí ukázal na penaltu, kterou bezpečně proměnil Herejt. Gól na 2:2 byl opět po centru, kde jsme si nedokázali zase pohlídat Růžičku a ten hlavou uklidil míč k tyči.

Vyhráli jste na penalty, jak se vyvíjely?

Penalty jsou vždycky loterie, tentokrát jsme měli více štěstí a domácí třikrát netrefili bránu, kdežto my jsme neproměnili pouze jednu.

Čeká vás poslední duel s béčkem Králova Dvora. Za různé shody okolností byste mohli poskočit i na třetí místo, půjdete do utkání i s takovou myšlenkou?

Zápasy s Královým Dvorem jsou poslední dobou pro nás speciální, protože pár kluků hrálo donedávna právě v jejich rezervě . Takže jdeme do zápasu, že chceme hlavně vyhrát než přemýšlet nad umístěním.