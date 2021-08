Navíc v prvním kole Mol Cupu přivítají ve středu 11. srpna druholigový tým Viktorie Žižkov.

Po divoké remíze se Sedlčany 4:4 nastoupil Komárov doma proti diviznímu ČLU Beroun a porazil ho brankou Srpa 1:0. Domácí si cenný skalp hodně pochvalovali. V dalším zápase přijel na komárovský pažit soupeř z jiného ranku – Petřín Plzeň U19. Celek hrající druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž měl v úmyslu domácí uběhat, ale komárovští fotbalisté vystavili skvělý blok, který by se dal přirovnat ke konzervě, na kterou však nenašli mladíci otvírák. Největší šance hostů přišla paradoxně po hlavičce Vaníčka na vlastní branku, Altman však parádně vyrazil. Vaníček pak mířil na druhé straně do tyče a Hlavatý dotlačil míč do sítě. Na 2:0 pak zvýšil ve druhém poločase Vajs.

„Měli jsme opravdu hektický týden, v neděli zápas se Sedlčany, hned v pondělí byl trénink, a nebyl jen na vyběhání, docela se makalo. Ve středu to byl další těžký zápas s Berounem, který jsme zvládli 1:0. Museli jsme se hrát dobře odzadu a čekat, že se nám povede nějaký brejk, což se nám celkem daří,“ řekl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

„Po Berounu jsme pak měli v pátek lehčí trénink a poté hned v sobotu ráno zápas s dorostem Petřínu. Už jsme toho měli opravdu hodně, navíc nám čtyři lidé z kádru vypadli vlivem zranění a dovolené, takže dostali příležitost další mladí hráči. Petřín byl běhavější, měl větší držení míče, ale naše zkušenost slavila úspěch a vyhráli jsme 2:0. Na nějaké kvalitní hodnocení to není, ale na druhou stranu to splnilo účel, na trénink bychom se asi v takovém počtu nesešli,“ myslí si Nesnídal.

V posledním přípravném zápase Komárov překonal Union Cerhovice v poměru 4:1. Skóre otevřel Mojdl z penalty vyrovnal, hosté hrozili nejvíce Fulínem. Ve druhém poločase Union vyrovnal, ale postupně mu docházely síly. Do střelecké listiny se za domácí zapsali dvakrát Vajs a jednou Mizera. „Přípravné zápasy byly důležité a pro nás přínosné. Škoda těch zraněných hráčů, kteří se nemohli do přípravy zapojit, ale takový fotbal někdy je,“ dodal Miroslav Nesnídal.

Komárov teď po náročné přípravě pošetří síly a propracuje některé herní situace s ohledem na mistrovské zápasy. Po přípravě byl i důvod k legráckám. „Všechny soupeře jsme doslova uchodili,“ zubil se kapitán Luděk Kaufman poté, co se po dlouhé přestávce začalo opět hrát, navíc ve velkých vedrech. Stejně jako jeho spoluhráči se na Žižkov těší, očekává se velká divácká návštěva.