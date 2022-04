Před odjezdem k těmto zápasům zpovídal Deník aktéry předchozích vítězných duelů. Jako první odpovídal střelec dvou gólů béčka Cábelíků do sítě Dobříše B (3:2) Jiří Bican.

Utkání jste museli přesunout na umělku, byl to nějaký problém?

Vzhledem k stavu hřiště jsme byli možná radši, že se utkání bude hrát na umělce, kde jsme trénovali celou přípravu a na trávě jsme moc nebyli. Nedostali jsme akorát moc prostoru na rozcvičku, což se projevilo v prvních minutách. Poté už jsme byli lepším týmem po zbytek poločasu.

Vedli jste dvěma slepenými góly, jak padly?

Góly padly po pěkných akcích. U prvního gólu jsem dostal balon do běhu od Honzy Bíby, dal jsem pod sebe a Martin Janků nás poslal do vedení. Druhá akce byla ještě krásnější, kluci to rychle vykombinovali od naší brány. Jirka Černý dostal balon od Honzy Svobody do běhu, který mi pak poslal za obránce před bránu a mně už jen stačilo dostat míč přes gólmana.

Pak jste ještě přidali jeden, co jste si říkali o přestávce?

Věděli jsme, že nemůžeme polevit a hrát stále náš fotbal. Bohužel jsme zaspali začátek druhé půle a soupeř snížil střelou z dálky, což bylo první větší ohrožení brány, jestli se nepletu.

Soupeř to však nezabalil, snížil na 3:2, čím to bylo?

Dobříš neměla co ztratit, nebáli se hrát, trochu změnili rozestavení a hráli víc dopředu. Druhou branku přidali po standardní situaci, kde jsme zaspali na zadní tyči.

Mohli jste navýšit nebo oni nějak vyrovnat?

Poté už jsme zápas relativně hlídali a do větší šance je nepustili, naopak jsme v závěru mohli přidat branku my, ale trefili jsme hráče na brankové čáře. Dobříš si ale určitě zaslouží potlesk, že to nezabalili a ještě nás potrápili.

Stále držíte skvělé vedení, už jste se bavili o tom, kolik byste chtěli uhrát do konce soutěže bodů?

Body na jaře jsme si nestanovili. Náskok je sice docela pěkný, ale víme, že bude náročné bodovat v každém zápase, což se ukázalo teď na začátku jara proti Černolicím a Dobříši.

Spokojen mohl být i trenér Tlustice Pavel Jirovský po vítězství nad Černolicemi ve stejném poměru 3:2.

Půle byla bez branek, kdo mohl jako první skórovat?

První půle byla hodně vyrovnaná. Měli jsme tam pár dobrých momentů, ale chyběla větší kvalita v zakončení. Soupeř hrozil spíše ze standardních situací, ze kterých měl taky ve vápně pár závarů.

Pak se uvolnila gólová stavidla, jak góly padaly?

V 57. minutě jsme šli do vedení, když náš protiútok hosté zastavili až za cenu faulu ve vápně a Bomko penaltu s přehledem proměnil. Bohužel vedení netrvalo dlouho, po naší chybě ve středu hřiště Černolice z brejku vyrovnaly a po vyrovnání byly i lepším týmem. Chvíli nám trvalo se dostat zpátky do zápasu. V 75. minutě vyšel protiútok nám, kdy Bomko utekl po křídle a po jeho přihrávce Badarau dával na 2:1. Netrvalo ani dvě minuty a Černolice po našem nedůrazu v pokutovém území střelou k tyči opět vyrovnaly. Pak musím kluky pochválit, že bojovali a to se vyplatilo v poslední minutě, kdy se po standardní situaci prosadil hlavou Spousta.

Minutu před koncem jste tedy rozhodli, byla to úleva, radost nebo něco podobného?

Byla to radost i úleva zároveň, protože náš výkon v zápase nebyl vůbec ideální. Bylo to spíše ubojované.

Ve vašem dresu se dobře jevil mladý Ukrajinec Vladyslav Bomko, jak jste s jeho výkonem spokojen?

S výkonem naší nové posily z Ukrajiny jsem spokojen. Zapadl mezi nás dobře, je to mladý kluk a věřím, že jeho výkony ještě porostou.

Body byly hodně důležité, držíte se poblíž čela, jste spokojeni?

S body jsme spokojeni, ale s předvedenou hrou už tolik ne. Tam máme ještě na čem pracovat. Jsme rádi, že se držíme poblíž čela tabulky, protože ta je hodně vyrovnaná a všichni víme, jak jsou na tom středočeské týmy ve vyšších soutěžích. Na jaře to bude velký boj o každý bod.