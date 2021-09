Další kolo I. B třídy zavedlo loděnické fotbalisty na Kladensko na hřiště Velkého Přítočna. Domácí celek od začátku soutěže ukazuje po doplnění kádru jinou tvář než v loňském nedohraném ročníku. Ve třech domácích utkáních nedostal ještě ani gól. Zelenobílí odjeli bez Šolce a Hrudky, proto v základní sestavě znova nastoupil legendární útok Novák – Herejt, kterým bude v lednu dohromady 91 let. Čas se zastavil a loděnické legendy znovu zařídili import tří bodů domu Na Jánskou.

Loděnický kanonýr Antonín Novák. | Foto: archiv AFK

Ve Velkém Přítočnu zelenobílé přivítal nádherný areál s výbornou hrací plochou. Do přestávky se hrálo poměrně vyrovnané utkání, ve kterém se dlouho ani jeden celek nedokázal prosadit. V 21. minutě po nedorozumění hostující obrany se domácí útočník snadno dostal v šestnáctce k míči, ale tísněn Prokopem branku netrefil. V závěru poločasu přišel čas pro loděnické fotbalisty. Nejdříve v 44. minutě se nepovedená střela Palečka po odrazu v pokutovém území dostala k Antonínu Novákovi a ten vystřelil míč na vzdálenější tyč přesně do růžku branky, kde se míč odrazil „angličanem“ do brány - 0:1. „Ta branka nám určitě pomohla, vždycky se jde do šatny lépe, když vstřelíte branku takzvaně “do šatny“. Do té doby jsme měli šance, ale nedařilo se nám správně vyřešit finální fázi,“ usmíval se loděnický Jan Křížek. Pak ještě zahrával Novák výborně roh, ale Smrkovský dokázal sebrat centrovaný míč prakticky Křížkovi z hlavy.