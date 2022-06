S přibývajícími koly se někdy stává, že týmy jsou na jaře vyčpělé. To se ale nestalo v případě utkání Komárova s béčkem PFA. Domácí šli do zápasu hodně koncentrovaně. „Hosté sedmkrát v řadě zvítězili a pro nás to znamenalo touhu jejich šňůru přerušit. Zápas jsme brali opravdu zodpovědně, protože jsme tři body ještě potřebovali s ohledem na vývoj v divizích. Zároveň jsme chtěli napravit nepříliš přesvědčivé poslední zápasy,“ uvedl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Jeho tým vstoupil do utkání skvěle, když se nejprve prosadil Karel Vajs a po něm po parádní akci Filip Mizera. „Začátky utkání nám celkem vycházejí. Tentokrát to ovlivnilo celý průběh utkání, což nám vyhovovalo. V sedmnácté minutě to bylo 2:0 a hosté museli hru otevřít,“ uvolnil se trenér domácích, který se vyjádřil i k druhému gólu v podání mladého beka: „Hrál velice dobře a jeho branka, tak to se hned tak nevidí. Zachoval neuvěřitelný klid a přehled. To byla opravdu paráda.“

Těsně před přestávkou přidal třetí gól domácích Jan Mojdl. Pro hosty to byla velká rána, nehráli vůbec špatně, ale postupem času uvadali i přesto, že se je exligisté Nerad a Třešňák snažili vyhecovat k lepšímu výkonu. Navíc rezervě PFA nepřálo štěstí, když trefili břevno a tyčku domácí branky. Na druhé straně ale trefil břevno Srp a při křížné střele se Bežó nemohl radovat díky skvělému výkonu brankáře Dominika Grégra. „Měli tam hodně mladých kluků, hrál se běhavý fotbal a zápas se musel líbit. Třešničkou pro nás je výsledek,“ předjímá věci další trenér Nesnídal. Brzy po obrátce totiž přidal čtvrtou branku Michal Pužík, po něm navýšil na 5:0 Adam Peták a když devět minut před koncem proměnil penaltu kapitán Luděk Kaufman, bylo na lavičce domácích i v hledišti hodně veselo. V závěru se podařilo hostům snížit zásluhou Daniela Dvořáka.

„Byl to koncentrovaný a zodpovědný výkon od všech. Výsledek je pro hosty možná až krutý, ale hráli trochu naivně a to nám vyhovovalo. Padlo hodně branek a ty naše opravdu po pěkných akcích. Musím hráče pochválit, byl to jeden z nejlepších výkonů na jaře,“ měl důvod k radosti Miroslav Nesnídal.

Branky: 4. Vajs, 17. Mizera, 45. Mojdl, 54. Pužík, 78. Peták, 81. Kaufman PK - 88. Dvořák.

Rozhodčí: Tvaroh, Vlk, Šesták.

ŽK: Mojdl, Pužík – Grégr.

Diváci: 150.

FK Komárov: Hejcman, Bežó (71. Keckstein), Kaufman, Vaníček, Mizera, Pužík, Vokáč II, Srp (68. Peták), Mojdl (74. Hlavatý), Štych (62. Klimeš), Vajs. Trenér: Nesnídal.