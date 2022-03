Komárov začal skvostně. Už po pěti minutách se po centru vrhli Vokáč s Komínkem a přesně ukázali, jak být hladový po gólu - první jmenovaný dostal míč do sítě. Druhý přišel vzápětí. Rozhodčí sice uvedl do zápisu střelce Komínka, ale byl to kanonýr Vajs, jenž si naběhl na milimetrové vysunutí Mojdla a přeloboval gólmana Skaláka, jehož Tuchlovice vrátily do fotbalu a je to dobře - tenhle talent prošel teplickou mládeží a pak i Kladnem a Hostouní.